У яких регіонах України найшвидше зростають зарплати

З початку 2025 року рівень зарплат в Україні змінювався по-різному, у деяких сферах оплата зменшилася або залишилася стабільною, тоді як в інших зафіксовано суттєве зростання. Найбільше підвищення медіанних зарплат відбулося у сферах реклами та дизайну, IT, освіти й перекладу, а також на вакансіях для шукачів без досвіду.
Про це свідчать дані OLX Робота.
Центральна Україна
Найбільше зростання зафіксовано у Черкаській області. Там на вакансіях у сфері реклами та дизайну медіанна зарплата піднялася на 138% до 12,5 тис. грн.
У Житомирській області суттєво зросли зарплати одразу в кількох галузях:
- IT / комп’ютери — +130% до 28,8 тис. грн;
- культура та мистецтво — +93% до 15,3 тис. грн;
- медицина / фармацевтика — +76% до 30 тис. грн.
У Кіровоградській області оплата у сфері IT зросла на 41%, у Полтавській на 33%, до 30 тис. грн.
У Київській області найпомітніше підвищення зафіксовано у телекомунікаціях (+34% до 27,5 тис. грн), рекламі та дизайні (+33% до 20 тис. грн) і культурі та мистецтві (+30% до 22,5 тис. грн).
Захід України
В Івано-Франківській області зарплати у сфері освіти та перекладу зросли на 114% до 7,5 тис. грн, а у сфері нерухомості на 55% до 42,5 тис. грн.
У категорії «Початок кар’єри» також помітні зміни: у Рівненській області +81% (до 11,8 тис. грн), у Чернівецькій +75% (до 17,5 тис. грн).
У Львівській області, де традиційно найвищі зарплати, зростання було помірним:
- нерухомість — +60% до 60 тис. грн;
- колцентри та телекомунікації — +45% до 27,5 тис. грн;
- адміністративний персонал / HR — +32% до 25 тис. грн.
На Закарпатті зарплати у сфері клінінгу піднялися на 53% (до 10,5 тис. грн), а в освіті та перекладі на 42% (до 13,8 тис. грн).
Південь та Південний Схід України
Найбільше зростання спостерігалося в межах від +35% до +63%.
У Миколаївській області зарплати у сфері клінінгу та хатнього персоналу піднялися на 63% до 9,6 тис. грн. У Запорізькій області у сфері реклами та дизайну на 59% до 17,5 тис. грн.
У колцентрах і телекомунікаціях зарплати зросли на 43% у Миколаївській (до 20 тис. грн) та на 38% у Запорізькій (до 27,5 тис. грн).
В Одесі у сфері банків, фінансів, страхування та юриспруденції зарплата піднялася на 45% до 26,8 тис. грн. У категорії «Початок кар’єри» на 35% до 19 тис. грн. У Дніпропетровській області подібні вакансії показали зростання на 46% (до 17,5 тис. грн).
Східні області України
Рекордні показники у вересні 2025, у порівнянні з січнем, мали у сфері реклами та дизайну: медіанна зарплата зросла на 211% у Сумській області та на 73% у Харківській — до 13 тис. грн.
Також в обох регіонах до 10 тис. грн зросла медіанна зарплатня у сфері освіти та перекладу: це склало +83% у Сумському та +38% у Харківському.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляв, що середня зарплата штатних працівників у вересні зросла до 26 623 грн, а найбільше підвищення зафіксовано в освітній сфері — до 16 901 грн (+17,1%). Доходи працівників на підприємствах транспорту, поштових та кур’єрських служб зросли до 27 793 грн (на 6,7%), у будівництві — до 24 456 грн (на 6,3%), а в сфері мистецтва, спорту та розваг — до 19 319 грн (на 4,4%).
Загальна заборгованість із виплати заробітної плати зросла на 4,9% порівняно з серпнем. Станом на 1 жовтня вона становила 3,691 млрд грн.
