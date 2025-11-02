0 800 307 555
укр
Зарплати в Україні у вересні: у кого доходи зросли, а в кого знизились — дані Держстату

Особисті фінанси
28
Середня зарплата штатних працівників у вересні зросла до 26 623 грн, а найбільше підвищення зафіксовано в освітній сфері — до 16 901 грн (+17,1%).
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
Доходи працівників на підприємствах транспорту, поштових та кур’єрських служб зросли до 27 793 грн (на 6,7%), у будівництві — до 24 456 грн (на 6,3%), а в сфері мистецтва, спорту та розваг — до 19 319 грн (на 4,4%).
Також підвищення відзначено у наступних галузях:
  • Професійна, наукова і технічна діяльність — 35 166 грн (+3,7%);
  • Промисловість — 29 954 грн (+3,5%);
  • Водний транспорт — 25 601 грн (+2,9%);
  • Сільське господарство — 25 727 грн (+2,4%);
  • Надання інших видів послуг — 29 577 грн (+2%);
  • Адміністративне обслуговування — 20 490 грн (+2%);
  • Оптова та роздрібна торгівля — 31 266 грн (+0,4%).

У яких сферах зменшились зарплати

За даними Держстату, найбільше падіння зафіксовано у державному управлінні та обороні — до 32 871 грн (на 6,4%).
Зменшилися доходи й у фінансовій і страховій діяльності — до 50 706 грн (на 3%), у сфері охорони здоров’я — до 18 373 грн (на 1,6%), інформації та телекомунікацій — до 64 330 (на 1,4%).
Також середні зарплати знизилися в таких галузях:
  • Авіаційний транспорт — 57 028 грн (-1%);
  • Тимчасове розміщення та харчування — 18 807 грн (-1%);
  • Операції з нерухомістю — 23 011 грн (-0,2%).
Finance.ua вже писав, що традиційно працівники сфери інформації та телекомунікацій мають найвищі доходи в Україні — 64 330 грн. Освітяни ж отримують найменше — 16 901 грн.
Варто зазначити, що українці звертаються за мікрокредитами, щоб покрити щоденні витрати, насамперед, аби «дожити до зарплати». Також поширеними є кредити на оплату лікування, комунальних послуг, купівлю одягу або ремонт житла.
Більшість керівників українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Payment systems