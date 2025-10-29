Українці найчастіше беруть мікрокредити, щоб «дожити до зарплати» — дослідження Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Українці найчастіше беруть мікрокредити, щоб «дожити до зарплати» — дослідження

Більшість українців звертаються за мікрокредитами, щоб покрити щоденні витрати.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на результати дослідження споживчого мікрокредитування, проведеного Асоціацією українських банків (АУБ) спільно з Research.ua та Інститутом соціології НАН України.

Для чого беруть мікрокредити

Директор Research.ua Володимир Кутюк зазначив, що основними причинами звернення до мікрофінансових організацій залишаються щоденні потреби, насамперед, щоб «дожити до зарплати». Також поширеними є кредити на оплату лікування, комунальних послуг, купівлю одягу або ремонт житла.

Порівняно з груднем 2023 року структура використання мікрокредитів дещо змінилася. Зокрема, зменшилася частка позик на лікування та придбання медикаментів, натомість зросла кількість тих, хто бере кредити для відпочинку чи відпустки.

Чому обирають небанківські установи

Серед ключових причин, що спонукають українців звертатися саме до мікрофінансових організацій, респонденти назвали швидкість отримання коштів, простоту оформлення й можливість подати заявку онлайн.

Також зросла частка користувачів, які цінують цілодобове обслуговування.

На думку 36% опитаних, запровадження обмеження ставки за мікрокредитами до 1% на день вплинуло на доступність послуг. Ще 18% вважають, що мікрокредити стали привабливішими.

Читайте також: Рейтинг мікрофінансових організацій України

Серед активних користувачів таких організацій 59% переконані, що нове обмеження зробило кредити доступнішими, а 49,9% — що привабливішими.

Що відомо про обмеження ставок за мікрокредитами

У грудні 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який обмежує ставки за мікрокредитами. Закон запровадив показник «денна процентна ставка за споживчим кредитом» та передбачив поступове зниження максимального розміру такої ставки на рівні 1% на день від загального розміру кредиту.

Інформація про денну процентну ставку має бути обов’язково зазначена в договорі про споживчий кредит.

Кредитодавцю та новим кредиторам забороняється вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі про споживчий кредит.

Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Опендатабот писав , що в другому кварталі 2025 року українці оформили 2,18 млн мікрокредитів. Середня сума за квартал зросла на 9% і становила 6029 грн. Якщо ж порівнювати з минулим роком, то середній розмір позики залишився майже без змін. У середньому українці беруть близько 730 тисяч мікропозик щомісяця.

Загальна сума позичених коштів у 2025 році вже досягла 26,44 млрд грн, що також на 8% перевищує показник минулого року. Наразі заборгованість перед МФО становить 24,29 млрд грн.

Кредит — дуже зручний фінансовий інструмент, однак за все доводиться платити. Зокрема, й за кредитні кошти. Тому до того кредитного продукту, який ви обираєте, варто підійти відповідально, щоб уникнути зайвих витрат. У статті за посиланням Finance.ua ділиться порадами, які допоможуть не переплачувати зайве за кредитом.

