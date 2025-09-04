0 800 307 555
Українці беруть 730 тисяч мікропозик щомісяця — статистика

Кредит&Депозит
У другому кварталі 2025 року українці оформили 2,18 млн мікрокредитів. Середня сума за квартал зросла на 9% і становила 6029 грн. Якщо ж порівнювати з минулим роком, то середній розмір позики залишився майже без змін.
Про це пише Опендатабот.
За перше півріччя було укладено 4,39 млн кредитних договорів — це на 8% більше, ніж за аналогічний період торік. У середньому українці беруть близько 730 тисяч мікропозик щомісяця.
Загальна сума позичених коштів у 2025 році вже досягла 26,44 млрд грн, що також на 8% перевищує показник минулого року.
Разом з тим дисципліна позичальників покращилася:
  • на початку року борги зросли на 3,38 млрд грн,
  • а в другому кварталі — лише на 0,94 млрд грн.
Наразі заборгованість перед МФО становить 24,29 млрд грн.
Попит на мікрокредити зростає, проте кількість компаній, які їх надають, скорочується. На початку липня 2025 року ліцензію мали 303 фінансові установи — це на чверть менше, ніж торік. Від початку повномасштабної війни ринок скоротився більш ніж удвічі.

Як не переплачувати за кредитом

Варто пам’ятати, що досить часто за позику в МФО треба платити. Тож, щоб уникнути зайвих витрат для вашого гаманця, рекомендуємо дуже уважно читати кредитний договір, відповідально ставитися до позичених коштів та вчасно їх повертати. Ось ще кілька корисних порад:
  • Порівнюйте пропозиції
Не поспішайте брати перший-ліпший кредит — краще перевірити кілька варіантів та порівняти реальну річну ставку, а не вестися на привабливий відсоток у рекламах.
  • Порахуйте повну вартість кредиту
З’ясуйте реальну вартість позики, враховуючи усі комісії. Також поцікавтеся, чи включені до кредиту додаткові послуги.
  • Уникайте кредитів із плаваючою ставкою
Фіксована ставка — це краще і більш надійно, адже змінні ставки можуть зрости, через що вам доведеться сплачувати більше.
  • Читайте договір до підписання
Виділіть час, не кваптеся і перечитайте документ — навіть те, що написано дрібним шрифтом. Не соромтеся перепитувати те, що вам не зрозуміло — це ваші гроші і, передусім, ваша відповідальність.Детальніше про споживчі кредити та на що треба звертати увагу при їх оформленні — читайте у нашій статті за посиланням.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
