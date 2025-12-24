Які депозити найпопулярніші серед українців Сьогодні 17:00 — Кредит&Депозит

Які депозити найпопулярніші серед українців

У 2025 році найбільш затребуваними стали депозити зі строком від 3 до 6 місяців.

Про це пише finclub.net

«Найбільш затребуваними стали вклади зі строком розміщення від 3 до 6 місяців, що свідчить про прагнення клієнтів зберігати гнучкість у фінансовому плануванні, водночас отримуючи конкурентну дохідність. Понад 70% наших депозитних договорів було оформлено саме на шість місяців», — зазначив в.о. директора з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Денис Раковський.

Тенденцію підтверджують в Піреус Банку . «Серед фізосіб найбільшй попит мають депозити на 3−6 місяців. Це оптимальний варіант: клієнти отримують вищу ставку, ніж за короткостроковими вкладами, водночас не блокуючи кошти надовго. Помітні частки портфеля також у депозитів на 14 днів і 12 місяців», — сказав директор з розвитку продуктів та диджитал-банкінгу Піреус Банку Михайло Сергієнко.

Читайте також Українці не поспішають витрачати кошти: обсяг вкладів перевищив 1 552 млрд грн

Банки стимулюють залучення на короткі строки.

«Для гривневих депозитів найпопулярніші строки розміщення — 3−6 місяців: на них припадає 48% усіх коштів. У застосунку таких вкладів 52%, у відділеннях — лише 23%. Це пов’язано з тим, що тільки в застосунку можна відкрити спеціальний депозит на 100 днів під вищу ставку для нових коштів», — розповів заступник голови правління Укргазбанку Олександр Щербаха. У відділеннях Укргазу натомість переважають вклади на 6−9 місяців (50%).

Нагадаємо , станом на 1 грудня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 552,8 млрд грн, що на 18,0 млрд грн більше за аналогічний показник попереднього місяця.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 грудня 2025 року:

вклади у національній валюті — 1 021,3 млрд грн (+11,1 млрд грн за листопад 2025 року);

вклади в іноземній валюті — 531,5 млрд грн (+6,9 млрд грн за листопад 2025 року).

Про це в інтерв’ю розповіла керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух. Раніше писали , що Податкова служба не потребуватиме постійного моніторингу стану банківського рахунку усіх громадян України. Відкриття податківцям доступу до банківської таємниці потрібне для перевірки ризикових фізосіб.Про це в інтерв’ю розповіла керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

«Коли ми говоримо про доступ до банківської інформації, це виключно до тих суб’єктів господарювання, які мають ознаки ризикованості. Наприклад, коли використовують дропів, розкидають гроші на картки, — це все незаконне використання», — пояснила Карнаух.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.