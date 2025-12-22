ДПС пояснила, навіщо їм доступ до банківських рахунків українців Сьогодні 14:00 — Кредит&Депозит

ДПС пояснила, навіщо їм доступ до банківських рахунків українців

Податкова служба не потребуватиме постійного моніторингу стану банківського рахунку усіх громадян України. Відкриття податківцям доступу до банківської таємниці потрібне для перевірки ризикових фізосіб.

Про це в інтерв’ю розповіла керівниця Державної податкової служби Леся Карнаух.

«Коли ми говоримо про доступ до банківської інформації, це виключно до тих суб’єктів господарювання, які мають ознаки ризикованості. Наприклад, коли використовують дропів, розкидають гроші на картки, — це все незаконне використання», — пояснила Карнаух.

Якщо ДПС отримає доступ до банківської таємниці, податківці також зможуть відслідковувати взаємопов’язаних осіб, через яких за допомогою ФОПів відбувається схема дроблення бізнесу.

«Це (доступ до рахунків. — Ред.) може бути підставою для того, щоб зрозуміти, а скільки через її рахунок пройшло», — каже керівниця Податкової.

За її словами, у разі ухвалення закону про оподаткування цифрових платформ, доступ до банківської таємниці також дозволить податківцям мати можливість підтвердити або спростувати системність отримання доходів громадянами.

«Мова тільки про випадки, які пов’язані з безпосередньо контролем, а не просто тому, що ми хочемо з’ясувати, що є на рахунку у людини», — переконує вона.

Нагадаємо, раніше Кабмін схвалив та передав на розгляд Верховної Ради законопроєкт № 13232, який запроваджує спеціальний податковий режим для самозайнятих осіб, що працюють через цифрові платформи.

Законопроєкт спрямований на впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, які фізичні особи отримують через цифрові платформи.

Таким чином, Україна інтегрується до європейської системи податкової прозорості, яка з 2023 року вже діє в Європейському Союзі.

