Підприємства та підприємці, які працюють або працювали на прифронтових територіях і постраждали через бойові дії, можуть тимчасово не виконувати окремі податкові обов’язки.

Таку можливість передбачає чинне законодавство, і податкова служба нагадує , як саме скористатися цим правом.

Яка норма діє

Право на тимчасове звільнення від виконання податкових обов’язків визначене наказом Міністерства фінансів України від 29 липня 2022 року № 225. Документ дозволяє переносити строки подання звітності та сплати податків на період після завершення воєнного стану або до моменту, коли платник знову зможе виконувати свої обов’язки.

Хто має право на звільнення

Скористатися цією нормою можуть юридичні та фізичні особи, які постраждали внаслідок російської агресії та об’єктивно не можуть виконувати податкові зобов’язання. Зокрема, йдеться про випадки:

повного або часткового руйнування виробничих потужностей;

знищення комп’ютерної техніки чи іншого обладнання;

перебування підприємства на території бойових дій;

окупації території, де розташовані бізнес або об’єкти оподаткування;

втрати доступу до виробничих або управлінських приміщень;

втрати інших виробничих чи необоротних активів.

Що передбачає тимчасове звільнення

Для таких платників податків можливі:

перенесення термінів подання податкової звітності;

перенесення термінів сплати податків, зборів та обов’язкових платежів;

звільнення від штрафних санкцій за: несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних; порушення порядку застосування РРО або ПРРО.

Як подати заяву

Платник податків має звернутися до контролюючого органу із заявою довільної форми та додати документи, які підтверджують неможливість виконання податкових обов’язків.

Серед таких документів можуть бути:

акти ДСНС про пожежі чи руйнування;

дані з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

витяги з ЄРДР щодо кримінальних правопорушень;

банківські виписки, що підтверджують відсутність коштів;

інші документи, які засвідчують наявність перешкод або неможливість діяльності.

Подати заяву можна за місцем податкової реєстрації або до будь-якого сервісного центру ДПС — особисто, поштою з повідомленням про вручення або через Електронний кабінет.

Як розглядають документи

Контролюючий орган розглядає подані матеріали протягом 20 календарних днів. Якщо наданих документів недостатньо, платнику надсилають рішення з пропозицією подати додаткові підтвердження протягом 10 календарних днів. Після цього повторний розгляд також триває до 20 днів.

Рішення ухвалюється індивідуально — з урахуванням специфіки бізнесу, обставин, причинно-наслідкового зв’язку та повноти наданих доказів.

У разі позитивного рішення платник податків отримує право виконати свої податкові обов’язки протягом шести місяців після скасування воєнного стану або з моменту відновлення можливості їх виконання.

