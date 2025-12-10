Мільярди за збитки: скільки рф повинна компенсувати бізнесу із прифронтової зони Сьогодні 11:27

Мільярди за збитки: скільки рф повинна компенсувати бізнесу із прифронтової зони

Від початку повномасштабного вторгнення українські суди значно активізували практику стягнення збитків з росії на користь бізнесу.

Лише у прифронтових регіонах за цей період ухвалено 311 рішень на суму понад 386 млрд грн — це половина від усіх рішень у подібних справах по країні.

Про це повідомляє Опендатабот.

Кількість рішень зростає

У 2022 році суди ухвалили лише 5 рішень, але вже у 2023-му їхня кількість збільшилася майже вдесятеро. За неповний поточний рік винесено 124 рішення, і динаміка залишається високою.

Зросли й суми стягнень:

2022 рік: близько 260 млн грн;

2023 рік: майже 77 млрд грн;

2024 рік: абсолютний пік— понад 297 млрд грн;

2025 рік: наразі сума рішень знизилася до 11 млрд грн.

Де розглядають найбільше справ

Найбільшу кількість рішень серед прифронтових областей винесли:

Донецька область — 74,

Запорізька — 67,

Дніпропетровська — 54,

Миколаївська — 37,

Харківська — 29.

Загалом від початку вторгнення суди по Україні винесли 639 рішень щодо відшкодування збитків.

549 позовів задоволено повністю,

87 — частково,

лише 3 позови (0,5%) відхилено.

Всі відхилені позови — у Києві у 2024 році. Найбільша відмова стосувалася вимоги про понад 61 млн грн, оскільки компанія не довела прямого зв’язку між діями рф та втратою активів у Криму.

Рекордне рішення на Чернігівщині

Найбільшим став позов, задоволений Господарським судом Чернігівської області на користь агропромислової компанії «Магнат». Компанії мають компенсувати 287,89 млрд грн упущеної вигоди за двома міжнародними проєктами та витрат на правову допомогу. Це найбільше стягнення від початку повномасштабної війни.

Саме завдяки цьому рішенню Чернігівщина очолила рейтинг за загальною сумою задоволених позовів — 344,7 млрд грн. Для порівняння:

у Запорізькій області — 22,9 млрд грн,

у Донецькій — 6,36 млрд грн,

в Одеській — 4,68 млрд грн.

Державні компенсації: хто може отримати до 10 млн грн

Наприкінці листопада Уряд затвердив постанову № 1541, яка передбачає компенсації до 10 млн грн для бізнесу з територій підвищеного ризику за знищене або пошкоджене майно. Детально про це ми писали тут.

Як зазначає Опендатабот, під ці критерії підпадають 79 судових рішень у прифронтових областях на суму понад 241 млн грн. Найбільше таких рішень:

у Дніпропетровській області — 30 рішень на 97,2 млн грн,

у Миколаївській області — 17 рішень на 51,4 млн грн.

Раніше ми повідомляли , що з 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків. Завдяки цьому український бізнес зможе отримати компенсації.

