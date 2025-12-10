0 800 307 555
США поставили ультиматум Туреччині: в чому справа

США вимагають від Туреччини відмовитися від російських систем ППО С-400, якщо Анкара хоче повернутися до програми виробництва та закупівлі винищувачів F-35.
Про це заявив посол США в Туреччині Том Баррак, пише Bloomberg.
За його словами, між Вашингтоном і Анкарою тривають переговори щодо російських комплексів, які Туреччина придбала майже десять років тому. Водночас Туреччина висловлює «бажання знову приєднатися» до програми F-35, з якої її виключили після закупівлі С-400.
Баррак наголосив, що позиція США та союзників по НАТО залишається незмінною — Анкара не може експлуатувати чи володіти С-400, якщо хоче повернутися до програми F-35.
«Як зазначено в законодавстві США, Туреччина більше не повинна експлуатувати або володіти системою С-400, щоб повернутися до програми F-35», — підкреслив посол.
Він зазначив, що особисті контакти президента США Дональда Трампа та лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана дозволили провести «найплідніші за десятиліття» перемовини на цю тему.
«Ми сподіваємося, що ці переговори призведуть до прориву в найближчі місяці, який відповідатиме вимогам безпеки як США, так і Туреччини», — сказав посол.
Раніше він заявляв, що Туреччина «наближається до позбавлення від С-400», і питання теоретично може бути вирішене упродовж 4−6 місяців.
У Туреччині ж розраховують, що США можуть скасувати санкції проти її оборонної промисловості без вимоги відмовитися від російських ракет.
Нагадаємо, що Анкара придбала комплекси С-400 після спроби перевороту 2016 року, коли путчисти використовували американські винищувачі F-16 для ударів по парламенту та околицях палацу президента.

Туреччина активізує зусилля з придбання F-35

Президент США Дональд Трамп і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган раніше обговорювали питання ракетних систем С-400 під час зустрічі у Білому домі в вересні.
Закупівля Туреччиною цих комплексів майже десятиліття тому стала причиною її виключення з програми створення винищувача F-35 та запровадження санкцій США за законом CAATSA проти низки турецьких оборонних компаній.
Тим часом адміністрація Джо Байдена вже офіційно повідомила Конгрес про намір продати Туреччині 40 літаків F-16 і близько 80 комплектів для їх модернізації після того, як Анкара завершила ратифікацію вступу Швеції до НАТО.
Вашингтон наполягав, що С-400 становлять загрозу для F-35, тоді як Туреччина стверджувала, що здатна мінімізувати ризики й не інтегруватиме російські системи в оборонну інфраструктуру НАТО.
За матеріалами:
РБК-Україна
