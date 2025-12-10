НАБУ провело обшуки у Податковій Сьогодні 14:40

Національне антикорупційне бюро провело обшуки у службових осіб головних управлінь Державної податкової служби України у Хмельницькій та Миколаївській областях Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС.

Про це повідомила пресслужба ДПС.

Кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.

«Дані досудового розслідування та подробиці справи — компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів. Державна податкова служба України діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями», — повідомили в ДПС.

