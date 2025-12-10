НАБУ провело обшуки у Податковій
Національне антикорупційне бюро провело обшуки у службових осіб головних управлінь Державної податкової служби України у Хмельницькій та Миколаївській областях Також слідчі дії відбувалися в центральному апараті ДПС.
Про це повідомила пресслужба ДПС.
Кримінальне провадження стосується подій, які відбувалися у 2024 році і завершились на самому початку 2025 року, та повʼязане з питаннями ризикових підприємств.
«Дані досудового розслідування та подробиці справи — компетенція правоохоронців. Керівництво та працівники ДПС повністю сприяють роботі антикорупційних органів. Державна податкова служба України діє у правовому полі і завжди відкрита до конструктивної співпраці з правоохоронцями», — повідомили в ДПС.
Поділитися новиною
Також за темою
Wizz Air відкриває нові маршрути до 8 країн ще з одного румунського аеропорту (інфографіка)
Українські СЕО у 2025 році демонструють рекордно низьку економічну впевненість (інфографіка)
Поповнення карток ПУМБ із закордонних карток Visa — стало ще вигідніше
У 2025 році ціни на квартири зросли навіть у містах, що найбільше зазнають обстрілів — ЛУН
НАБУ провело обшуки у Податковій
ДБР встановило понад 13 млрд грн збитків державі, повернуто — майже три мільярди