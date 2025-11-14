Український бізнес скаржиться на «кадровий голод»: які ще проблеми називають Сьогодні 13:05

Український бізнес скаржиться на «кадровий голод»: які ще проблеми називають

У жовтні український бізнес працював у складних умовах: хоч кадровий дефіцит нарешті почав слабшати, натомість значно зросли енергетичні ризики.

Про це свідчать результати «Нового щомісячного опитування підприємств» від ІЕД.

Аналітики кажуть, що у жовтні бізнес відчув полегшення у пошуку як кваліфікованих, так і некваліфікованих кадрів.

Кваліфіковані працівники:

частка підприємств, яким їх стало важче знайти, знизилась із 52,8% до 46,5%;

частка тих, кому легше — лишається мізерною (0,02%).

Некваліфіковані працівники:

частка підприємств, яким їх складніше шукати, впала із 39,6% до 34%;

оцінка «легше знайти» майже не змінилась (з 3% до 3,8%).

Зайнятість: плани лишаються стриманими

У найближчі три-чотири місяці кардинальних змін на ринку праці бізнес не очікує. Частка компаній, які планують збільшити зайнятість, майже не змінилася — 15,5% у вересні та 16,6% у жовтні.

Водночас частка тих, хто готується скорочувати персонал, дещо здросла — із 6,6% до 8,3%.

Помітно скоротилась частка підприємств, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках: із 12,7% до 7,9%.

Головні перешкоди для бізнесу

Попри покращення з персоналом, «брак робочої сили» залишається головним бар’єром. Частка підприємств, які вказують на цю проблему, майже не змінилась — 60% у вересні та 59% у жовтні.

Друга позиція у жовтні дісталася фактору «небезпечно працювати». Хоча його значення зменшилося (з 51% до 49%), він піднявся у рейтингу через падіння значущості інших бар’єрів.

Аналітики фіксують, що тема небезпеки залишається найгострішою саме для великих підприємств.

В окремих областях — Запорізькій, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Кіровоградській, Чернігівській, Київській та Дніпропетровській — понад 70% бізнесів вважають умови роботи небезпечними.

Які ще проблеми відзначає бізнес

Перешкода «Зростання цін на сировину й товари» суттєво втратила вагу у загальному рейтингу перешкод — із 55% до 47%, опустившись із другого на третє місце.

На четвертій позиції стабільно лишається падіння попиту (з 25% до 27%).

Дослідження показало, що у жовтні внутрішні логістичні проблеми посилилися (показник зріс із 18% до 23%) і посіли п’яте місце.

«Несприятливий регуляторний клімат» піднявся у рейтингу з шостої на п’яту позицію, хоча його інтегральне значення майже не змінилося.

Корупція та тиск силових органів, за словами бізнесу, нині не є визначальними перешкодами.

Раніше ми повідомляли , що згідно з опитуванням, основними соціально-економічними проблемами, які найбільше турбують українців, є хабарництво (42,7%) та збільшення цін на продукти (39,1%).

