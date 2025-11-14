Український бізнес скаржиться на «кадровий голод»: які ще проблеми називають
У жовтні український бізнес працював у складних умовах: хоч кадровий дефіцит нарешті почав слабшати, натомість значно зросли енергетичні ризики.
Про це свідчать результати «Нового щомісячного опитування підприємств» від ІЕД.
Аналітики кажуть, що у жовтні бізнес відчув полегшення у пошуку як кваліфікованих, так і некваліфікованих кадрів.
Кваліфіковані працівники:
- частка підприємств, яким їх стало важче знайти, знизилась із 52,8% до 46,5%;
- частка тих, кому легше — лишається мізерною (0,02%).
Некваліфіковані працівники:
- частка підприємств, яким їх складніше шукати, впала із 39,6% до 34%;
- оцінка «легше знайти» майже не змінилась (з 3% до 3,8%).
Зайнятість: плани лишаються стриманими
У найближчі три-чотири місяці кардинальних змін на ринку праці бізнес не очікує. Частка компаній, які планують збільшити зайнятість, майже не змінилася — 15,5% у вересні та 16,6% у жовтні.
Водночас частка тих, хто готується скорочувати персонал, дещо здросла — із 6,6% до 8,3%.
Помітно скоротилась частка підприємств, які планують збільшити кількість працівників у вимушених відпустках: із 12,7% до 7,9%.
Головні перешкоди для бізнесу
Попри покращення з персоналом, «брак робочої сили» залишається головним бар’єром. Частка підприємств, які вказують на цю проблему, майже не змінилась — 60% у вересні та 59% у жовтні.
Друга позиція у жовтні дісталася фактору «небезпечно працювати». Хоча його значення зменшилося (з 51% до 49%), він піднявся у рейтингу через падіння значущості інших бар’єрів.
Аналітики фіксують, що тема небезпеки залишається найгострішою саме для великих підприємств.
В окремих областях — Запорізькій, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Кіровоградській, Чернігівській, Київській та Дніпропетровській — понад 70% бізнесів вважають умови роботи небезпечними.
Які ще проблеми відзначає бізнес
Перешкода «Зростання цін на сировину й товари» суттєво втратила вагу у загальному рейтингу перешкод — із 55% до 47%, опустившись із другого на третє місце.
На четвертій позиції стабільно лишається падіння попиту (з 25% до 27%).
Дослідження показало, що у жовтні внутрішні логістичні проблеми посилилися (показник зріс із 18% до 23%) і посіли п’яте місце.
«Несприятливий регуляторний клімат» піднявся у рейтингу з шостої на п’яту позицію, хоча його інтегральне значення майже не змінилося.
Корупція та тиск силових органів, за словами бізнесу, нині не є визначальними перешкодами.
Раніше ми повідомляли, що згідно з опитуванням, основними соціально-економічними проблемами, які найбільше турбують українців, є хабарництво (42,7%) та збільшення цін на продукти (39,1%).
