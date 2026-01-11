0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Норвегії побільшало працевлаштованих українських біженців

Світ
49
У Норвегії побільшало працевлаштованих українських біженців
У Норвегії побільшало працевлаштованих українських біженців
У Норвегії повідомили про зростання кількості працевлаштованих українців серед тих, які приїхали в країну з початком повномасштабної війни.
Про це повідомляє NRK з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії

Скільки українських біженців працює у Норвегії

За офіційними даними, станом на кінець 2025 року працевлаштованими були 27 тисяч українців з тих, які прибули до Норвегії через війну.
Читайте також
За останній рік спостерігалося «очевидне зростання» працюючих, порівняно з 2024 роком.
У жовтні повідомляли, що загалом у Норвегії — понад 100 тисяч українців, що оформили захист.
Перед тим у вересні спостерігалося зростання кількості новоприбулих українців, що пов’язували у тому числі з відкриттям кордонів України для 18−22 річних юнаків.

Працевлаштування біженців у Німеччині

Раніше Finance.ua писав, що за останні три роки кількість працевлаштованих українців у Німеччині зросла більш ніж утричі — з 16% у 2022 році до 51% у 2025-му.
Читайте також
Рівень задоволеності роботою серед українців у Німеччині теж зріс — з 87% у 2023 році до 94% у 2025-му.
Дослідники зазначають, з часом до країни почали приїжджати менш досвідчені фахівці. Найбільш кваліфіковані спеціалісти прибули до Німеччини під час першої хвилі еміграції.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems