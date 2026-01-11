У Норвегії побільшало працевлаштованих українських біженців
У Норвегії повідомили про зростання кількості працевлаштованих українців серед тих, які приїхали в країну з початком повномасштабної війни.
Про це повідомляє NRK з посиланням на пресслужбу уряду Норвегії
Скільки українських біженців працює у Норвегії
За офіційними даними, станом на кінець 2025 року працевлаштованими були 27 тисяч українців з тих, які прибули до Норвегії через війну.
За останній рік спостерігалося «очевидне зростання» працюючих, порівняно з 2024 роком.
У жовтні повідомляли, що загалом у Норвегії — понад 100 тисяч українців, що оформили захист.
Перед тим у вересні спостерігалося зростання кількості новоприбулих українців, що пов’язували у тому числі з відкриттям кордонів України для 18−22 річних юнаків.
Працевлаштування біженців у Німеччині
Раніше Finance.ua писав, що за останні три роки кількість працевлаштованих українців у Німеччині зросла більш ніж утричі — з 16% у 2022 році до 51% у 2025-му.
Рівень задоволеності роботою серед українців у Німеччині теж зріс — з 87% у 2023 році до 94% у 2025-му.
Дослідники зазначають, з часом до країни почали приїжджати менш досвідчені фахівці. Найбільш кваліфіковані спеціалісти прибули до Німеччини під час першої хвилі еміграції.
