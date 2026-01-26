Нові ключові аеропорти, які змінять спосіб польотів протягом 10 років
Такі аеропорти, як Лондон Хітроу, Стамбул або Міжнародний аеропорт Дубая, міжнародні транспортні вузли, щороку перевозять мільйони пасажирів.
Але наступне десятиліття принесе серйозні зміни в авіаційний сектор, оскільки на карті буде додано кілька нових мега-аеропортів, зокрема один у Європі, пише Євроньюс.
Порт Польска, Польща
Спочатку відомий як Centralny Port Komunikacyjny (CPK), Port Polska планується відкрити в 2032 році між польською столицею Варшавою та містом Лодзь.
З двома злітно-посадковими смугами новий центр зможе приймати близько 40 мільйонів пасажирів на рік, ставши одним з найбільших у Європі.
Плани щодо цього транспортного вузла також включають залізничну станцію з метою сполучення аеропорту з такими містами, як Краків, Гданськ та Вроцлав, за допомогою високошвидкісної залізниці.
Будівництво планується розпочати цього року, а проектуванням комплексу займатиметься британська фірма Foster + Partners.
ОАЕ, Ворлд Централ Аль-Мактум
Згідно з останнім звітом постачальника туристичних даних OAG, міжнародний аеропорт Дубая наразі є другим за завантаженістю у світі.
Але все це зміниться в наступному десятилітті, оскільки головний центр міста переміститься з DXB до міжнародного аеропорту Дубая Ворлд Централ Аль-Мактум.
Наразі DWC обслуговує трохи більше мільйона пасажирів на рік, але у 2024 році були представлені плани щодо перетворення аеропорту на найзавантаженіший у світі сполучний вузол з п’ятьма злітно-посадковими смугами та пропускною здатністю 150 мільйонів пасажирів на рік.
На минулорічному авіашоу в Дубаї генеральний директор аеропортів Дубая Пол Гріффітс заявив, що перехід відбудеться у 2032 році.
Аеропорт короля Салмана в Саудівській Аравії
Міжнародний аеропорт короля Фахда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, площею 780 квадратних кілометрів вже є найбільшим у світі за площею та обслужив 12,8 мільйона пасажирів у 2024 році.
До 2030 року країна очікує, що ця цифра зросте майже вдесятеро до 120 мільйонів пасажирів, і все це завдяки амбітному плану розширення.
Майбутній міжнародний аеропорт короля Салмана, який поглине нинішні термінали, матиме шість паралельних злітно-посадкових смуг і збільшить свою пропускну здатність до 185 мільйонів пасажирів до 2050 року.
Бішофту в Ефіопії
Міжнародний аеропорт Бішофту, який має стати найбільшим в Африці, зараз будується приблизно за сорок кілометрів на південь від столиці Ефіопії, Аддис-Абеби.
Перший етап будівництва аеропорту, спроектованого архітекторами Захи Хадід, з можливістю обслуговувати 60 мільйонів пасажирів на рік, як очікується, буде завершено у 2030 році.
Хоча дата остаточного завершення будівництва ще не оголошена, аеропорт планує розширитися та зрештою обслуговувати до 110 мільйонів пасажирів на рік.
Швидкісний поїзд з’єднає міжнародний аеропорт Бішофту зі столицею, а також з існуючим аеропортом.
