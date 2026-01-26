Нові ключові аеропорти, які змінять спосіб польотів протягом 10 років Сьогодні 18:00 — Світ

Нові ключові аеропорти

Такі аеропорти, як Лондон Хітроу, Стамбул або Міжнародний аеропорт Дубая, міжнародні транспортні вузли, щороку перевозять мільйони пасажирів.

Але наступне десятиліття принесе серйозні зміни в авіаційний сектор, оскільки на карті буде додано кілька нових мега-аеропортів, зокрема один у Європі, пише Євроньюс

Порт Польска, Польща

Спочатку відомий як Centralny Port Komunikacyjny (CPK), Port Polska планується відкрити в 2032 році між польською столицею Варшавою та містом Лодзь.

З двома злітно-посадковими смугами новий центр зможе приймати близько 40 мільйонів пасажирів на рік, ставши одним з найбільших у Європі.

Плани щодо цього транспортного вузла також включають залізничну станцію з метою сполучення аеропорту з такими містами, як Краків, Гданськ та Вроцлав, за допомогою високошвидкісної залізниці.

Будівництво планується розпочати цього року, а проектуванням комплексу займатиметься британська фірма Foster + Partners.

ОАЕ, Ворлд Централ Аль-Мактум

Згідно з останнім звітом постачальника туристичних даних OAG, міжнародний аеропорт Дубая наразі є другим за завантаженістю у світі.

Але все це зміниться в наступному десятилітті, оскільки головний центр міста переміститься з DXB до міжнародного аеропорту Дубая Ворлд Централ Аль-Мактум.

Наразі DWC обслуговує трохи більше мільйона пасажирів на рік, але у 2024 році були представлені плани щодо перетворення аеропорту на найзавантаженіший у світі сполучний вузол з п’ятьма злітно-посадковими смугами та пропускною здатністю 150 мільйонів пасажирів на рік.

На минулорічному авіашоу в Дубаї генеральний директор аеропортів Дубая Пол Гріффітс заявив, що перехід відбудеться у 2032 році.

Аеропорт короля Салмана в Саудівській Аравії

Міжнародний аеропорт короля Фахда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, площею 780 квадратних кілометрів вже є найбільшим у світі за площею та обслужив 12,8 мільйона пасажирів у 2024 році.

До 2030 року країна очікує, що ця цифра зросте майже вдесятеро до 120 мільйонів пасажирів, і все це завдяки амбітному плану розширення.

Майбутній міжнародний аеропорт короля Салмана, який поглине нинішні термінали, матиме шість паралельних злітно-посадкових смуг і збільшить свою пропускну здатність до 185 мільйонів пасажирів до 2050 року.

Бішофту в Ефіопії

Міжнародний аеропорт Бішофту, який має стати найбільшим в Африці, зараз будується приблизно за сорок кілометрів на південь від столиці Ефіопії, Аддис-Абеби.

Перший етап будівництва аеропорту, спроектованого архітекторами Захи Хадід, з можливістю обслуговувати 60 мільйонів пасажирів на рік, як очікується, буде завершено у 2030 році.

Хоча дата остаточного завершення будівництва ще не оголошена, аеропорт планує розширитися та зрештою обслуговувати до 110 мільйонів пасажирів на рік.

Швидкісний поїзд з’єднає міжнародний аеропорт Бішофту зі столицею, а також з існуючим аеропортом.

