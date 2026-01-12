Найпунктуальніші аеропорти світу — рейтинг 2025 року
Другий рік поспіль Aeromexico посідає перше місце у глобальному рейтингу пунктуальності Cirium, який порівнює перші 10% пасажирських авіакомпаній провізної ємності.
Про це йдеться у звіті Cirium, пише euronews.
Аеропорт Сантьяго в Чилі продемонстрував найвищий показник вильотів за розкладом.
У авіакомпанії 90,02% із майже 189 000 рейсів відправлялися або прибували в межах 15 хвилин від розкладу; кожного місяця показник був близьким до 90% або перевищував його.
«Досягнення Aeromexico свідчить про те, що компанія перетворила операційну надійність на значну та стійку перевагу», йдеться у звіті Cirium.
На другому місці Saudia із показником пунктуальності 86,53%.
Третє місце у SAS (Scandinavian Airlines): 86,09%.
Цей лоукостер вважається пунктуальною авіакомпанією Європи
У європейському регіональному рейтингу іспанська авіакомпанія Iberia Express третій рік поспіль посідає перше місце, показавши пунктуальність 88,94% за 37 119 рейсами.
За словами Cirium, нинішнє визнання є особливо важливим з урахуванням складної ситуації для європейської авіації за останні 12 місяців.
«Показники Iberia Express виділяються на тлі серйозних збоїв, включаючи велике відключення електроенергії, що торкнулося авіаперевезення по всьому Піренейському півострову, і глобальну проблему з програмним забезпеченням, що вплинула на сімейство Airbus A320, літаки якого складають весь парк авіакомпанії», йдеться у звіті.
В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні першою стала Philippine Airlines із показником своєчасних прильотів 83,12%. У Північній Америці лідером стала Delta Airlines із результатом 80,90%.
У Латинській Америці перше місце забезпечив показник 90,75% Copa Airlines, а в регіоні Близький Схід & Африка рейтинг очолила FlySafair з 91,06%.
Який аеропорт у світі найточніший
Cirium також проаналізувала дані по аеропортах по всьому світу, щоб з’ясувати, де найменше затримок та скасування.
У рейтингу великих аеропортів перше місце посів міжнародний аеропорт імені Артуро Меріно Бенітеса в Сантьяго (SCL). Це найбільший і найбільш завантажений авіавузол Чилі, що служить основними повітряними воротами країни.
Раніше ми писали про 12 чудових міст Європи, до яких можна просто, швидко і бюджетно дістатися з аеропорту. мНа першому місці міжнародний аеропорт Гібралтар, Велика Британія. Він розташований лише 500 метрів від центру міста.
На другому місці міжнародний аеропорт Піза, Італія. До знаменитої «падаючої» вежі звідси трохи більше 3 кілометрів, які легко можна проїхати електричкою.
Третє мімце посідає Талліннський аеропорт імені Леннарта Мері, Естонія. Він розташований усього за 4 кілометри від центру міста, куди курсує прямий трамвай прямо від дверей аеропорту.
Нагадаємо, що експерти проаналізували дані про затримки в різних аеропортах Європи, щоб визначити, де можливі найбільші черги на паспортному контролі цього літа.
Нижче вказані найгірші аеропорти світу за чергами — інфографіка тут.
Поділитися новиною
Також за темою
Найпунктуальніші аеропорти світу — рейтинг 2025 року
В Україні пересічний ФОП працює 2,4 року — Опендатабот
У 2025 році BYD став найбільшим виробником електромобілів
Xiaomi планує поставити 550 тисяч електромобілів у 2026 році
Україна визначила інвесторів для розробки стратегічного родовища літію — NYT
Alphabet обігнала Apple за капіталізацією вперше з 2019 року