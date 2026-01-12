Найпунктуальніші аеропорти світу — рейтинг 2025 року Сьогодні 21:03 — Фондовий ринок

Найпунктуальніші аеропорти світу — рейтинг 2025 року

Другий рік поспіль Aeromexico посідає перше місце у глобальному рейтингу пунктуальності Cirium, який порівнює перші 10% пасажирських авіакомпаній провізної ємності.

Про це йдеться у звіті Cirium, пише euronews.

Аеропорт Сантьяго в Чилі продемонстрував найвищий показник вильотів за розкладом.

У авіакомпанії 90,02% із майже 189 000 рейсів відправлялися або прибували в межах 15 хвилин від розкладу; кожного місяця показник був близьким до 90% або перевищував його.

«Досягнення Aeromexico свідчить про те, що компанія перетворила операційну надійність на значну та стійку перевагу», йдеться у звіті Cirium.

На другому місці Saudia із показником пунктуальності 86,53%.

Третє місце у SAS (Scandinavian Airlines): 86,09%.

Цей лоукостер вважається пунктуальною авіакомпанією Європи

У європейському регіональному рейтингу іспанська авіакомпанія Iberia Express третій рік поспіль посідає перше місце, показавши пунктуальність 88,94% за 37 119 рейсами.

За словами Cirium, нинішнє визнання є особливо важливим з урахуванням складної ситуації для європейської авіації за останні 12 місяців.

«Показники Iberia Express виділяються на тлі серйозних збоїв, включаючи велике відключення електроенергії, що торкнулося авіаперевезення по всьому Піренейському півострову, і глобальну проблему з програмним забезпеченням, що вплинула на сімейство Airbus A320, літаки якого складають весь парк авіакомпанії», йдеться у звіті.

В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні першою стала Philippine Airlines із показником своєчасних прильотів 83,12%. У Північній Америці лідером стала Delta Airlines із результатом 80,90%.

У Латинській Америці перше місце забезпечив показник 90,75% Copa Airlines, а в регіоні Близький Схід & Африка рейтинг очолила FlySafair з 91,06%.

Який аеропорт у світі найточніший

Cirium також проаналізувала дані по аеропортах по всьому світу, щоб з’ясувати, де найменше затримок та скасування.

У рейтингу великих аеропортів перше місце посів міжнародний аеропорт імені Артуро Меріно Бенітеса в Сантьяго (SCL). Це найбільший і найбільш завантажений авіавузол Чилі, що служить основними повітряними воротами країни.

Він розташований лише 500 метрів від центру міста.

На другому місці міжнародний аеропорт Піза, Італія. До знаменитої «падаючої» вежі звідси трохи більше 3 кілометрів, які легко можна проїхати електричкою.

Третє мімце посідає Талліннський аеропорт імені Леннарта Мері, Естонія. Він розташований усього за 4 кілометри від центру міста, куди курсує прямий трамвай прямо від дверей аеропорту.

Нагадаємо, що експерти проаналізували дані про затримки в різних аеропортах Європи, щоб визначити, де можливі найбільші черги на паспортному контролі цього літа.

Нижче вказані найгірші аеропорти світу за чергами — інфографіка тут.

