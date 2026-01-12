0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Найпунктуальніші аеропорти світу — рейтинг 2025 року

Фондовий ринок
20
Найпунктуальніші аеропорти світу — рейтинг 2025 року
Найпунктуальніші аеропорти світу — рейтинг 2025 року
Другий рік поспіль Aeromexico посідає перше місце у глобальному рейтингу пунктуальності Cirium, який порівнює перші 10% пасажирських авіакомпаній провізної ємності.
Про це йдеться у звіті Cirium, пише euronews.
Аеропорт Сантьяго в Чилі продемонстрував найвищий показник вильотів за розкладом.
У авіакомпанії 90,02% із майже 189 000 рейсів відправлялися або прибували в межах 15 хвилин від розкладу; кожного місяця показник був близьким до 90% або перевищував його.
«Досягнення Aeromexico свідчить про те, що компанія перетворила операційну надійність на значну та стійку перевагу», йдеться у звіті Cirium.
На другому місці Saudia із показником пунктуальності 86,53%.
Третє місце у SAS (Scandinavian Airlines): 86,09%.

Цей лоукостер вважається пунктуальною авіакомпанією Європи

У європейському регіональному рейтингу іспанська авіакомпанія Iberia Express третій рік поспіль посідає перше місце, показавши пунктуальність 88,94% за 37 119 рейсами.
За словами Cirium, нинішнє визнання є особливо важливим з урахуванням складної ситуації для європейської авіації за останні 12 місяців.
«Показники Iberia Express виділяються на тлі серйозних збоїв, включаючи велике відключення електроенергії, що торкнулося авіаперевезення по всьому Піренейському півострову, і глобальну проблему з програмним забезпеченням, що вплинула на сімейство Airbus A320, літаки якого складають весь парк авіакомпанії», йдеться у звіті.
В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні першою стала Philippine Airlines із показником своєчасних прильотів 83,12%. У Північній Америці лідером стала Delta Airlines із результатом 80,90%.
У Латинській Америці перше місце забезпечив показник 90,75% Copa Airlines, а в регіоні Близький Схід & Африка рейтинг очолила FlySafair з 91,06%.

Який аеропорт у світі найточніший

Cirium також проаналізувала дані по аеропортах по всьому світу, щоб з’ясувати, де найменше затримок та скасування.
У рейтингу великих аеропортів перше місце посів міжнародний аеропорт імені Артуро Меріно Бенітеса в Сантьяго (SCL). Це найбільший і найбільш завантажений авіавузол Чилі, що служить основними повітряними воротами країни.
Раніше ми писали про 12 чудових міст Європи, до яких можна просто, швидко і бюджетно дістатися з аеропорту. мНа першому місці міжнародний аеропорт Гібралтар, Велика Британія. Він розташований лише 500 метрів від центру міста.
На другому місці міжнародний аеропорт Піза, Італія. До знаменитої «падаючої» вежі звідси трохи більше 3 кілометрів, які легко можна проїхати електричкою.
Третє мімце посідає Талліннський аеропорт імені Леннарта Мері, Естонія. Він розташований усього за 4 кілометри від центру міста, куди курсує прямий трамвай прямо від дверей аеропорту.
Нагадаємо, що експерти проаналізували дані про затримки в різних аеропортах Європи, щоб визначити, де можливі найбільші черги на паспортному контролі цього літа.
Нижче вказані найгірші аеропорти світу за чергами — інфографіка тут.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems