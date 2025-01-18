ТОП-10 міст Європи, які мають аеропорти всього за кілька хвилин їзди від центру (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-10 міст Європи, які мають аеропорти всього за кілька хвилин їзди від центру (інфографіка) Сьогодні 13:14 — Світ

ТОП-10 міст Європи, які мають аеропорти всього за кілька хвилин їзди від центру (інфографіка)

Експерти видання Daily Mail вибрали 12 чудових міст Європи, до яких можна просто, швидко і бюджетно дістатися з аеропорту.

На пешому місці міжнародний аеропорт Гібралтар, Велика Британія. Він розташований лише 500 метрів від центру міста.

На другому місці міжнародний аеропорт Піза, Італія. До знаменитої «падаючої» вежі звідси трохи більше 3 кілометрів, які легко можна проїхати електричкою.

Третє мімце посідає Талліннський аеропорт імені Леннарта Мері, Естонія. Він розташований усього за 4 кілометри від центру міста, куди курсує прямий трамвай прямо від дверей аеропорту.

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4-е місце у міжнародного аеропорту Лісабона Портела імені Умберту Делгаду, Португалія. Тут до центру португальської столиці звідси можна дістатися всього за 20 хвилин на метро за ціною менше 2 євро.

Аеропорт Вільнюс, Литва розташований усього за 7 кілометрів від центру столиці, куди можна легко дістатися як поїздом, так і автобусом усього за 1 євро.

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Аеропорт Зальцбург імені В. А. Моцарта, Австрія теж всього за 20 хвилин до центру міста можна доїхати громадським автобусом.

Аеропорт Малага — Коста-дель-Соль, Іспанія. Звідси до центру Малаги можна доїхати всього за 12 хвилин на поїзді.

Аеропорт Рига, Латвія розташований аж за 13 кілометрів від центру міста, туди можна дістатися на шатлі всього за 25 хвилин і 4 євро.

Міжнародний аеропорт Порту імені Франсішку Са Карнейру, Португалія — 11 кілометрів між аеропортом і центром міста можна подолати на метро менш ніж за півгодини всього за 2 євро.

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Міжнародний аеропорт Краків-Баліце імені Іоанна Павла II, Польща: всього за 20 хвилин можна доїхати з аеропорту до залізничного вокзалу Кракова поїздом.

Аеропорт Копенгагена — Каструп, Данія. За 15 хвилин можна дістатися на метро до центру данської столиці.

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Аеропорт Берлін — Бранденбург імені Віллі Брандта, Німеччина розташований за 18 кілометрів від німецької столиці, цю відстань можна легко подолати лише за півгодини потягом, який курсує кожні 15 хвилин.

Довідка Finance.ua:

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