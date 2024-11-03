У 2030 році в Саудівській Аравії відкриють міжнародний аеропорт, який обслуговуватиме від 120 млн пасажирів — Finance.ua

У 2030 році в Саудівській Аравії відкриють міжнародний аеропорт, який обслуговуватиме від 120 млн пасажирів 03.11.2024, 00:21 — Світ

У 2030 році в Саудівській Аравії відкриють міжнародний аеропорт, який обслуговуватиме від 120 млн пасажирів, Фото: Foster and Partners

У 2030 році планується відкриття міжнародного аеропорту імені короля Салмана в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Летовище з шістьма гігантськими злітно-посадковими смугами оцінюють у 23 мільярди фунтів стерлінгів.

Про це пише Metro.

На ділянці площею понад 57 квадратних кілометрів цілих 12 квадратних кілометрів відведено під торгові точки, щоб люди могли здійснювати покупки, чекаючи посадки на борт.

Проєктуванням аеропорту займається компанія Foster + Partners, яка також працювала над автобусним терміналом Мідтаун у Нью-Йорку (США) і новим аеропортом Марселя (Франція). Він об’єднає наявні термінали міжнародного аеропорту імені короля Халіда, який функціонує з 1983 року.

Фото: Foster and Partners

Хоча авіакомпанії, які виконуватимуть рейси з майбутнього найбільшого аеропорту, поки що не оголошені, будівництво має створити близько 150 тис. робочих місць.

Очікується, що він буде обслуговувати 120 мільйонів пасажирів, а до 2050 року це число, ймовірно, збільшиться до 185 мільйонів. Він є частиною програми з розвитку туризму в Ер-Ріяді.

«Проєкт аеропорту відповідає баченню Саудівської Аравії щодо перетворення Ер-Ріяда на одну з десяти найбільших економік світу і підтримки зростання населення Ер-Ріяда до 15−20 мільйонів осіб до 2030 року», — йдеться в заяві Саудівського інформаційного агентства.

Фото: Foster and Partners

Хоча авіакомпанії, які виконуватимуть рейси з майбутнього найбільшого аеропорту, поки що не оголошені, будівництво має створити близько 150 000 робочих місць.

Очікується, що він буде обслуговувати 120 мільйонів пасажирів, а до 2050 року це число, ймовірно, збільшиться до 185 мільйонів. Він є частиною програми з розвитку туризму в Ер-Ріяді.

Фото: Foster and Partners

«Проєкт аеропорту відповідає баченню Саудівської Аравії щодо перетворення Ер-Ріяда на одну з десяти найбільших економік світу і підтримки зростання населення Ер-Ріяда до 15−20 мільйонів осіб до 2030 року», — йдеться в заяві Саудівського інформаційного агентства.

Фото: Foster and Partners

Видання зазначає, що найбільшим аеропортом світу наразі є Міжнародний аеропорт імені короля Фахда, також відомий як аеропорт Даммама, у Саудівській Аравії.

Відкритий для комерційних перевезень 1999 року, він раніше слугував авіабазою США під час війни в Перській затоці, а тепер забезпечує сполучення з 43 пунктами призначення.

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