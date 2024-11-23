Два українські села увійшли до списку найкращих туристичних сіл світу — Finance.ua

Два українські села увійшли до списку найкращих туристичних сіл світу Сьогодні 20:04

Два українські села увійшли до списку найкращих туристичних сіл світу

Вперше до престижного списку «Найкращі туристичні села» (The Best Tourism Villages) від ООН Туризм увійшли два українські населені пункти — Урич на Львівщині та Ворохта на Івано-Франківщині. Загалом до переліку входять 254 села з усього світу.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму України.

Читайте також У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах у листопаді-грудні

Головна мета глобальної ініціативи Всесвітньої туристичної організації — привернути увагу мандрівників з усього світу до сіл, де туризм допомагає зберігати культуру, традиції та біорізноманіття навколишньої природи.

Як обирали переможців

Зазначається, що заявки понад 260 учасників із 60 країн світу оцінювала Консультативна рада ООН Туризм.

Голова Держагентства розвитку туризму України, Мар’яна Олеськів наголосила, що включення українських сіл до цієї світової мережі відкриває перед номінантами позитивні перспективи.

«Урич та Ворохта не тільки отримають менторство від UN Tourism та потенційну фінансову підтримку іноземних донорів, а й привернуть увагу до своїх культурних, природних та гастрономічних багатств як українських, так й іноземних мандрівників», — наголосила очільниця ДАРТ.

Читайте також 40% усього релокованого бізнесу України розмістилося на Закарпатті

Інформують, що офіційні нагороди для Урича та Ворохти до України з Колумбії привезуть представники ООН Туризм — директор із зовнішніх звʼязків UN Tourism, Бека Джакелі та директор Європейського регіону, Кордула Вольмутер.

Нагородження переможців відбудеться 28 листопада на ІІІ Національному туристичному саміті у Львові.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.