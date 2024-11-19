У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах у листопаді-грудні — Finance.ua
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У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах у листопаді-грудні

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У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах у листопаді-грудні
У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах у листопаді-грудні
Карпати, як завжди, залишаються найпопулярнішим напрямком для тих, хто мріє про засніжені схили Карпат, затишні дерев’яні котеджі та аромат глінтвейну. І ціни на відпочинок у цьому регіоні завжди викликають неабиякий інтерес. Visit Ukraine розповідає, у скільки обійдеться карпатський відпочинок у листопаді-грудні 2024 року.

Буковель

Буковель — найбільший гірськолижний курорт України, який славиться сучасною курортною інфраструктурою та різноманіттям трас для лижників і сноубордистів.

Середні витрати у Буковелі

Проживання:
  • Хостели чи апартаменти: від 800 грн за добу.
  • Готелі середнього класу: 1500−2500 грн за номер.
  • Преміум-готелі: 3000−6000 грн за добу.
  • Скі-паси: 4 години — 900 грн, денний абонемент — від 1400 грн.
Розваги:
  • Катання на сноутюбах: від 200 грн за 1 годину.
  • SPA у Voda club: від 1000 грн за 3 години.

Драгобрат

Драгобрат — найвисокогірніший гірськолижний курорт України, ідеальний для тих, хто шукає справжню зимову казку у поєднанні з екстримом. Завдяки своєму розташуванню сніг тут випадає раніше, ніж у інших регіонах.

Середні витрати у Драгобраті

Проживання:
  • Бюджетні готелі: 600−1200 грн за добу.
  • Середній сегмент: 1500−2000 грн за номер.
  • Скі-паси: 700−1000 грн за день.
Розваги:
  • Прогулянки на снігоходах: від 800 грн за 1 годину.
  • Екскурсії до озера Герешаска: від 400 грн.

Косино та Берегово

Якщо шукаєте відпочинок в Карпатах із релаксом, то Косино та Берегово — це гарний вибір. Курорти відомі своїми термальними басейнами, які також працюють взимку.

Середні витрати у Косино/Берегово

Проживання:
  • Апартаменти: від 500 грн за добу.
  • Готелі з термальними басейнами: від 1000−2000 грн за номер.
  • Відвідування термальних комплексів:
    -Косино: 450−600 грн за 3 години
    Берегово: 300−450 грн за 3 години.
Розваги:
  • Дегустації вина у Берегово: 150−300 грн.
  • Екскурсії до замків Закарпаття: від 500 грн за людину.

Славське

Славське — це універсальний недорогий курорт, який підходить як для лижників, так і для тих, хто просто хоче насолодитися зимовою курортною гармонією.

Середні витрати у Славському

Проживання:
  • Садиби та гостьові будинки: від 400−800 грн за добу.
  • Готелі: 1200−2000 грн за номер.
  • Скі-паси: 500−800 грн за день.
Розваги:
  • Зимове катання на конях (з санчатами): від 300 грн за годину.
  • Тури на вершини (Погар, Тростян): від 500 грн за людину.
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Яремче

Яремче — ідеальне місце для спокійного відпочинку з краєвидами та гуцульською культурою. Відоме своїми водоспадами, сувенірними ринками та мальовничими маршрутами.

Середні витрати у Яремче

Проживання:
  • Гостьові будинки: від 300−700 грн за добу.
  • Готелі: 800−1500 грн за номер.
Розваги:
  • Екскурсії до водоспадів Пробій і Гук: від 300 грн.
  • Поїздка в Карпатський національний парк: 150−300 грн.
  • Сувеніри: від 100 грн за виріб.
За матеріалами:
visitukraine.today
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