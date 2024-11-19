У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах у листопаді-грудні — Finance.ua

У скільки обійдеться відпочинок в Карпатах у листопаді-грудні
Карпати, як завжди, залишаються найпопулярнішим напрямком для тих, хто мріє про засніжені схили Карпат, затишні дерев’яні котеджі та аромат глінтвейну. І ціни на відпочинок у цьому регіоні завжди викликають неабиякий інтерес. Visit Ukraine розповідає, у скільки обійдеться карпатський відпочинок у листопаді-грудні 2024 року.
Буковель
Буковель — найбільший гірськолижний курорт України, який славиться сучасною курортною інфраструктурою та різноманіттям трас для лижників і сноубордистів.
Середні витрати у Буковелі
Проживання:
- Хостели чи апартаменти: від 800 грн за добу.
- Готелі середнього класу: 1500−2500 грн за номер.
- Преміум-готелі: 3000−6000 грн за добу.
- Скі-паси: 4 години — 900 грн, денний абонемент — від 1400 грн.
Розваги:
- Катання на сноутюбах: від 200 грн за 1 годину.
- SPA у Voda club: від 1000 грн за 3 години.
Драгобрат
Драгобрат — найвисокогірніший гірськолижний курорт України, ідеальний для тих, хто шукає справжню зимову казку у поєднанні з екстримом. Завдяки своєму розташуванню сніг тут випадає раніше, ніж у інших регіонах.
Середні витрати у Драгобраті
Проживання:
- Бюджетні готелі: 600−1200 грн за добу.
- Середній сегмент: 1500−2000 грн за номер.
- Скі-паси: 700−1000 грн за день.
Розваги:
- Прогулянки на снігоходах: від 800 грн за 1 годину.
- Екскурсії до озера Герешаска: від 400 грн.
Косино та Берегово
Якщо шукаєте відпочинок в Карпатах із релаксом, то Косино та Берегово — це гарний вибір. Курорти відомі своїми термальними басейнами, які також працюють взимку.
Середні витрати у Косино/Берегово
Проживання:
- Апартаменти: від 500 грн за добу.
- Готелі з термальними басейнами: від 1000−2000 грн за номер.
- Відвідування термальних комплексів:
-Косино: 450−600 грн за 3 години
Берегово: 300−450 грн за 3 години.
Розваги:
- Дегустації вина у Берегово: 150−300 грн.
- Екскурсії до замків Закарпаття: від 500 грн за людину.
Славське
Славське — це універсальний недорогий курорт, який підходить як для лижників, так і для тих, хто просто хоче насолодитися зимовою курортною гармонією.
Середні витрати у Славському
Проживання:
- Садиби та гостьові будинки: від 400−800 грн за добу.
- Готелі: 1200−2000 грн за номер.
- Скі-паси: 500−800 грн за день.
Розваги:
- Зимове катання на конях (з санчатами): від 300 грн за годину.
- Тури на вершини (Погар, Тростян): від 500 грн за людину.
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Яремче
Яремче — ідеальне місце для спокійного відпочинку з краєвидами та гуцульською культурою. Відоме своїми водоспадами, сувенірними ринками та мальовничими маршрутами.
Середні витрати у Яремче
Проживання:
- Гостьові будинки: від 300−700 грн за добу.
- Готелі: 800−1500 грн за номер.
Розваги:
- Екскурсії до водоспадів Пробій і Гук: від 300 грн.
- Поїздка в Карпатський національний парк: 150−300 грн.
- Сувеніри: від 100 грн за виріб.
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