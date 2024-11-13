Від Буковелю до Ворохти: скільки коштує оренда житла у найпопулярніших містах відпочинку — Finance.ua
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Від Буковелю до Ворохти: скільки коштує оренда житла у найпопулярніших містах відпочинку

Особисті фінанси
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Від Буковелю до Ворохти: скільки коштує оренда житла у найпопулярніших містах відпочинку
Від Буковелю до Ворохти: скільки коштує оренда житла у найпопулярніших містах відпочинку
У 2024 році вартість оренди житла в різних курортних містечках зросла в середньому на 10−15%.
Про це свідчать дані ОЛХ.Нерухомість.
Оренда будинку в Карпатах залишається найдорожчою. Дешевше обійдеться оренда в готелях та на базах відпочинку.
Найдорожча подобова оренда в Буковелі. У селі Поляниця будинок можна подобово орендувати за 4 750 грн, що на 19% більше ніж торік.
У селі Татарів оренда будинку коштуватиме 3 200 грн за добу. Це на 7% дорожче, ніж минулого року. У Микуличине вартість залишилася незмінною: в середньому 2 500 грн.
У Ворохті будинок можна орендувати за 1 800 грн. За рік вартість зросла на 20%. У Яблуниці ціна не змінилась: 1 500 грн за оренду житла в будинку подобово.
Натомість ціна на житло в Яремче впала. Оренда обійдеться у 1 800 грн, що на 10% дешевше, ніж торік. Останні кілька років у місті активно будують багатоквартирні житлові комплекси. Орендувати саме квартиру дорожче — в середньому 2 400 грн за добу.
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На Львівщині популярними є Славсько та Сколе. Оренда житла в будинку у Сколе становить 2 250 грн, на 12,5% більше ніж торік. А в Славсько — 2 000 грн, що на 10% дорожче.
Варіанти житла в готелях або на базах відпочинку дещо дешевші. Наприклад, в Яремче номер можна зняти за 800 грн, у Славсько — 1 100 грн, в Микуличині та Ворохті — 600 грн.
Нагадаємо, з початку 2024 року ринок нерухомості в Україні демонструє стабільне зростання цін, особливо на однокімнатні квартири майже в усіх обласних центрах.
За матеріалами:
Економічна Правда
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