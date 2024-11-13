Аналітика нерухомості купівлі-продажу житла на первинці та вторинці (ЛУН) — Finance.ua

Аналітика нерухомості купівлі-продажу житла на первинці та вторинці (ЛУН) Вчора 08:01 — Нерухомість

Аналітика нерухомості купівлі-продажу житла на первинці та вторинці (ЛУН)

Зараз на первинному ринку нерухомості фахівці відзначають досить стабільну динаміку. Її все ще складно назвати позитивною, але основне — що вона є стабільною.

Детальною статистикою про те, як ринок нерухомості пройшов через три роки війни, розповіла директорка з розвитку бізнесу ЛУН Олена Унаньян під час конференції «Жити на відсотки», що відбулась 9 листопада у Києві.

Як девелопери запускають нові ЖК?

За словами експертки, у 2021-му році був активний післяковідний період — на ринку нерухомості зростали ціни, девелопери активно запускали проєкти, дуже активно продавалися квартири. Тоді у середньому за квартал запускалася 100 житлових комплексів.

З 2 кв. 2022 року і до 1 кв. 2023 року, тобто у перший рік повномасштабної війни, в середньому за квартал запускалося 34 житлові комплекси — це на 68% менше.

Однак вже починаючи з 2 кв. 2023 року, тобто минулої весни, усі, хто дотичний до ринку нерухомості, однозначно відчули, що це було перше відчутне відновлення на ринку.

«Тоді відчувався відкладений попит: люди, які цікавилися квартирами, але призупиняли рішення купити її, почали активно купувати нерухомість. Тому ринок активно відновлювався. З того часу й понині що б не відбувалося — блекаути, обстріли, Каховська ГЕС, будь-що інше — темпи запусків нових ЖК в Україні тримаються на рівні ±60 ЖК у квартал, що на 76% більше, ніж було у 2022 році», — розповідає Унаньян.

Якщо ж розглянути не поквартальні, а дані рік до року, то статистика така:

Де найбільше запускалися нові ЖК?

Від початку повномасштабного вторгнення і до листопада 2024-го в Україні запустили до продажу 503 житлові комплекси. До ТОП-5 регіонів, у яких запустилось найбільше ЖК:

Львівська — 146 ЖК;

Київ + область — 71;

Закарпатська — 59;

Івано-Франківська — 53;

Тернопільська — 42.

«У Львові та області не було такого просідання у 2022-му році — тут старти продажів впали всього на 30% на відміну від 80% в Києві та 62% в середньому по Україні. А у 2023-му році у Львові та області вже запустили стільки ЖК, скільки за увесь 2021-й. Та й 2024 рік показує динаміку — поки на 44% більше, ніж рік тому. У Львові зараз ринок активний, і ми це бачимо і по стартах продажів нових житлових комплексів», — коментує лідера серед регіонів представниця ЛУН.

Будівництво та введення в експлуатацію

Проте запуск ЖК — це лише половина справи, адже головний виклик для будь-якого девелопера — його добудувати та ввести в експлуатацію. І ось що показує статистика будівництва.

«Ми порахували всі черги в новобудовах, перший заявлений термін здачі яких припадав на період з 2 кв. 2022 року до 3 кв. 2024 року — таких черг було майже 1600. З них 42%, тобто 672 черги, було здано. І, відповідно, 58% або 925 черг, не було здано», — розповіла Унаньян.

Серед тих черг, що здалися, вчасно були введені в експлуатацію лише 15%.

Затримку на 3−6 міс. мали 12%, на 7−12 міс. — 9%, і на 1−2 роки пізніше — 6%.

А серед тих черг, які не здали, 30% перенесли на невідомий термін.

Ціни

Середні ціни на первинці:

Київ — 1300 дол./кв.м. У жовтні 2023 — 1230 дол./кв.м, 4% за пів року, +6% за рік;

Львів — 1350 дол./кв.м. У жовтні 2023 — 1250 дол./кв.м, -2% за пів року, +8% за рік;

Івано-Франківськ — 820 дол./кв.м. У жовтні 2023 — 710 дол./кв.м, +5% за пів року, +15% за рік;

Одеса — 960 дол./кв.м. У жовтні 2023 — 960 дол./кв.м, середня ціна за пів року та за рік не змінилася;

Вінниця — 980 дол./кв.м. У жовтні 2023 — 890 дол./кв.м, +3% за пів року, +10% за рік.

Скільки квартир продається в місяць?

«Згідно з опитуванням девелоперів у закритому каналі ЛУН, з вересня минулого року продажі падали до січня, потім вони трохи зросли, але у травні із законом про мобілізацію знов все трішки впало. І серпень був перший місяцем, коли девелопери й ринок сказали, що стало краще. Проте і зараз знову продажі дещо просідають», — коментує Унаньян.

Що на вторинці?

«На графіку вказана ціна за однокімнатну квартиру у доларах на вторинці. Верхній графік — це ціни з оголошень на ЛУН. Нижній графік, фіолетовий — ціни, які рієлтори, або власники позначили як продані. Тобто ми збираємо окремо ціну з оголошень і ціни квартир, які були позначені як продані. І ми бачимо, що ціни за останній рік не змінились.

Щодо розподілу цін за площею — зараз переважно купують квартири близько 50 кв. м за близько 50 тис. доларів. Тобто ми зараз це називаємо, що люди хочуть квартиру 50 метрів за 50 тисяч. на вторинці", — зазначає експертка.

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Наскільки швидко квартира продається на вторинці?

ЛУН також порахував, як швидко зараз продається квартира на вторинці, оскільки рієлтори та власники позначають, коли квартира була продана. За останній рік, якщо порівнювати жовтень до жовтня, квартири продаються повільніше в 1−1,4 раза: якщо раніше продавалися за півтора місяця, то зараз продаються за два місяці.

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