Середня вартість квартири в новобудові у жовтні: всі регіони (інфографіка) — Finance.ua
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Середня вартість квартири в новобудові у жовтні: всі регіони (інфографіка)

Нерухомість
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Середня вартість квартири в новобудові у жовтні: всі регіони (інфографіка)
Середня вартість квартири в новобудові у жовтні: всі регіони (інфографіка)
Фахівці з нерухомсті відзначають високий попит відносно кількості оголошень з оренди та продажу вторинного житла, а також підвищення цін у таких пропозиціях.
Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру українського маркетплейса нерухомості dim.ria, наданого finance.ua.

Первинний ринок

Наприкінці жовтня 2024 активними залишаються відділи продажів у 77% новобудов. За минулий місяць в Україні здали в експлуатацію 11 новобудов на 25 секцій, з них дві новобудови у Києві та чотири у Київській області.
Середня вартість квартири в новобудові у жовтні: всі регіони (інфографіка)

Ціни

Ціна продажу однокімнатної квартири в жовтні коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за жовтень 2023 року вона переважно зростала. За місяць найбільший ріст показали Закарпатська (+9%) та Рівненська (+10%) області.
Середня вартість квартири в новобудові у жовтні: всі регіони (інфографіка)
Містом з найдорожчим житлом лишається Київ: у жовтні власники пропонували покупцям заплатити за однокімнатну квартиру у середньому $83,7 тис. Якщо розглядати столицю детальніше, найдорожчим є Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири $133,9 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, $43,8 тис.
Жовтень відзначився зниженням інтересу до первинного житла серед користувачів з усіх областей.
Середня вартість квартири в новобудові у жовтні: всі регіони (інфографіка)
Найсуттєвіше зниження кількості зацікавлених користувачів порівняно з вереснем відбулось у Запорізькій та Харківській областях (-43% та -37% відповідно).
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Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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