Ціни на квартири на вторинному ринку у жовтні (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на квартири на вторинному ринку у жовтні (інфографіка)
У жовтні на ринку вторинного житла збільшилась кількість пропозицій у Києві, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.
Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA, наданого finance.ua.
У порівнянні до жовтня 2023 року кількість пропозицій зросла здебільшого у західних областях України.
Ціна
Аналітики відзначили, що ціна продажу однокімнатної квартири в жовтні коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за жовтень 2023 року вона переважно зростала.
За місяць найбільший ріст показали Закарпатська (+9%) та Рівненська (+10%) області.
Містом з найдорожчим житлом лишається Київ: у жовтні власники пропонували покупцям заплатити за однокімнатну квартиру у середньому $83,7 тис.
Райони столиці
Найдорожчим є Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири $133,9 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, $43,8 тис.
Попит
Протягом місяця інтерес користувачів до вторинного житла також спадав, найсильніше у відсотковому значенні — у Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях.
Проте кількість відгуків користувачів у кожній області перевищувала кількість доданих оголошень.
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