Ціни на квартири на вторинному ринку у жовтні (інфографіка) — Finance.ua

Ціни на квартири на вторинному ринку у жовтні (інфографіка) Сьогодні 14:03 — Нерухомість

Ціни на квартири на вторинному ринку у жовтні (інфографіка)

У жовтні на ринку вторинного житла збільшилась кількість пропозицій у Києві, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

Про це йдеться в дослідженні аналітичного центру українського маркетплейса нерухомості DIM.RIA, наданого finance.ua.

У порівнянні до жовтня 2023 року кількість пропозицій зросла здебільшого у західних областях України.

Ціна

Аналітики відзначили, що ціна продажу однокімнатної квартири в жовтні коливалась у більшості областей в межах кількох відсотків, водночас у порівнянні з даними за жовтень 2023 року вона переважно зростала.

За місяць найбільший ріст показали Закарпатська (+9%) та Рівненська (+10%) області.

Містом з найдорожчим житлом лишається Київ: у жовтні власники пропонували покупцям заплатити за однокімнатну квартиру у середньому $83,7 тис.

Райони столиці

Найдорожчим є Печерський район з середньою ціною однокімнатної квартири $133,9 тис., а найбюджетнішим — Деснянський, $43,8 тис.

Попит

Протягом місяця інтерес користувачів до вторинного житла також спадав, найсильніше у відсотковому значенні — у Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській областях.

Проте кількість відгуків користувачів у кожній області перевищувала кількість доданих оголошень.

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