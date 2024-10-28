Один з найбільших операторів аеропортів Європи пішов з росії — Finance.ua

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Один з найбільших операторів аеропортів Європи пішов з росії

Фондовий ринок
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Один з найбільших операторів аеропортів Європи пішов з росії
Один з найбільших операторів аеропортів Європи пішов з росії
володимир путін підписав розпорядження, яке дозволяє німецькій компанії Fraport (оператор аеропорту Франкфурта та низки інших аеропортів) піти з російського ринку.
Документ опублікований на російському офіційному порталі правової інформації.
Fraport є одним з учасників консорціуму, який з 2009 року управляє аеропортом Пулково в Санкт-Петербурзі.
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У травні 2022 року глава Fraport Штефан Шульте сказав, що відповідно до умов концесійного договору холдинг не має можливості вийти зі складу акціонерів до 2025 року. Проте у вересні 2023 року глава ВТБ Андрій Костін повідомив, що Fraport все ж продасть свою частку.
Втім, зробити це швидко не вдалося, тому що путін позбавив німців права розпоряджатися своєю часткою бізнесу.
Тепер компанія отримала дозвіл продати свою частку 25% Орбіт Авіейшн ЛЛС (Orbit Aviation LLC). Газета Вєдомості пише, що компанія зареєстрована в ОАЕ.
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Умови, на яких Fraport отримала дозвіл на вихід, не повідомляються.
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, широко відома як Fraport, є німецькою транспортною компанією, яка керує аеропортом Франкфурта у Франкфурті-на-Майні та має інтереси в експлуатації кількох інших аеропортів по всьому світі.
За матеріалами:
НВ
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