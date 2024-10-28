Один з найбільших операторів аеропортів Європи пішов з росії — Finance.ua

Один з найбільших операторів аеропортів Європи пішов з росії Сьогодні 13:30 — Фондовий ринок

Один з найбільших операторів аеропортів Європи пішов з росії

володимир путін підписав розпорядження, яке дозволяє німецькій компанії Fraport (оператор аеропорту Франкфурта та низки інших аеропортів) піти з російського ринку.

Документ опублікований на російському офіційному порталі правової інформації.

Fraport є одним з учасників консорціуму, який з 2009 року управляє аеропортом Пулково в Санкт-Петербурзі.

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У травні 2022 року глава Fraport Штефан Шульте сказав, що відповідно до умов концесійного договору холдинг не має можливості вийти зі складу акціонерів до 2025 року. Проте у вересні 2023 року глава ВТБ Андрій Костін повідомив, що Fraport все ж продасть свою частку.

Втім, зробити це швидко не вдалося, тому що путін позбавив німців права розпоряджатися своєю часткою бізнесу.

Тепер компанія отримала дозвіл продати свою частку 25% Орбіт Авіейшн ЛЛС (Orbit Aviation LLC). Газета Вєдомості пише, що компанія зареєстрована в ОАЕ.

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Умови, на яких Fraport отримала дозвіл на вихід, не повідомляються.

Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, широко відома як Fraport, є німецькою транспортною компанією, яка керує аеропортом Франкфурта у Франкфурті-на-Майні та має інтереси в експлуатації кількох інших аеропортів по всьому світі.

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