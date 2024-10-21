Кіпрські банки відмовилися від половини російських клієнтів через санкції — Finance.ua

Кіпрські банки відмовилися від половини російських клієнтів через санкції Сьогодні 16:32 — Фондовий ринок

Кіпрські банки відмовилися від половини російських клієнтів через санкції

Частка російських клієнтів у кіпрських банках після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну скоротилася майже вдвічі. Цей спад безпосередньо пов’язаний із санкціями, введеними ООН, ЄС, США та Великою Британією.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на дані кіпрських фінорганізацій.

З 2022 року через санкції, запроваджені через вторгнення, кількість клієнтів банків Кіпру з росії, а також України скоротилася на 13 тисяч, кількість рахунків зменшилася на 35 тисяч, що призвело до втрат у 2 млрд євро.

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Кіпрські банки активно демонструють поворот до жорсткішого контролю, дистанціюючись від колишніх менш прозорих практик, які залучали тіньових вкладників, зокрема російських олігархів, пише агентство. Місцеві чиновники у розмові з AP підкреслили, що прозора фінансова система створить умови для надходження законних міжнародних інвестицій.

На початку жовтня стало відомо, що найбільший банк Кіпру Bank of Cyprus закрив близько 20 тисяч рахунків, що належали 7 тисячам російських клієнтів.

«У 2014 році, коли розпочалася санація клієнтського портфеля, на росіян припадало 4% наших клієнтів. Сьогодні ця частка становить лише 0,4%», — повідомив представник банку Карен Ле Канну.

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Навесні 2023 року Bank of Cyprus оголосив про намір закрити рахунки 4 тисяч російських клієнтів, які не проживають у країнах ЄС. Причиною цього стало призупинення членства росії у Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) у лютому 2023 року.

На початку лютого 2024 року ще один великий кіпрський банк Hellenic почав масово закривати рахунки росіян, зокрема тих, хто мав кіпрські документи. Закриття також торкнулося операційних компаній цих клієнтів. Банк не озвучив причин такого рішення.

Після анексії криму, у період з 2014 по 2023 рік, кіпрські банки закрили рахунки 90% російських клієнтів, а обсяг депозитів із росії скоротився на 83%.

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