Митниця Литви посилить контроль за посилками з росії — Finance.ua

Митниця Литви посилить контроль за посилками з росії Сьогодні 19:15 — Світ

У Литві митниця посилить контроль за посилками, що їдуть в потягах з рф, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил.

Про це повідомляє Delfi

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«Литовська митниця посилює контроль за посилками в потягах з рф, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил — для перевірки поштових вагонів з Калінінградської області литовські митники почали активно використовувати мобільні ручні сканери», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, використовуються й інші методи перевірки, а надалі планується посилювати контроль.

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Це відповідь на безперервні спроби перевезти потягами з Калінінградської області рф військову продукцію, призначену для російських військових, переважно — камуфляжну форму або її частини, маскувальні сітки для військової техніки.

Менш ніж за місяць у Литві затримали шість партій з такими вантажами. Такі конфісковані товари литовська митниця передає Україні.

Нагадаємо, співробітники Каунаської територіальної митниці та Кримінальної митної служби Литви виявили у пасажирських поїздах, що прямували з Калінінграда до москви, чотири партії з різними предметами військового призначення.

Укрінформ За матеріалами:

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