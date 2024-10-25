Митниця Литви посилить контроль за посилками з росії — Finance.ua
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Митниця Литви посилить контроль за посилками з росії

Світ
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У Литві митниця посилить контроль за посилками, що їдуть в потягах з рф, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил.
Про це повідомляє Delfi.
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«Литовська митниця посилює контроль за посилками в потягах з рф, щоб не допустити перевезення предметів, призначених для російських збройних сил — для перевірки поштових вагонів з Калінінградської області литовські митники почали активно використовувати мобільні ручні сканери», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, використовуються й інші методи перевірки, а надалі планується посилювати контроль.
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Це відповідь на безперервні спроби перевезти потягами з Калінінградської області рф військову продукцію, призначену для російських військових, переважно — камуфляжну форму або її частини, маскувальні сітки для військової техніки.
Менш ніж за місяць у Литві затримали шість партій з такими вантажами. Такі конфісковані товари литовська митниця передає Україні.
Нагадаємо, співробітники Каунаської територіальної митниці та Кримінальної митної служби Литви виявили у пасажирських поїздах, що прямували з Калінінграда до москви, чотири партії з різними предметами військового призначення.
За матеріалами:
Укрінформ
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