Литва розриває угоду про торговельне мореплавство з рф — Finance.ua

Литва розриває угоду про торговельне мореплавство з рф Сьогодні 06:52 — Світ

Кабінет Міністрів Литви в середу схвалив розірвання договору із росією про торговельне мореплавство, підписаний три десятиліття тому, повідомляє агентство BNS.

Міністерство транспорту та комунікацій вважає, що угода не актуальна для Литви, більш того, вона неможлива, оскільки будь-яка співпраця з росією припинилася через напад росії на Україну.

«У мене є питання, оскільки ще й якісь договори залишилися (між Литвою та росією. — Ред.), адже, здається, ми провели інвентаризацію, але все одно спливає то одне, то інше», — сказала на засіданні уряду прем’єр Литви Інгріда Шимоніте.

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«З огляду на геополітичну ситуацію, а також той факт, що транскордонне торговельно-економічне співробітництво цілком припинилося і є неможливим, доцільно денонсувати угоду», — йдеться у повідомленні міністерства.

Угода, підписана у листопаді 1993 року, передбачає, що Литва та росія всіляко сприятимуть свободі морського судноплавства. Крім того, вона регулювала відносини при перевезенні вантажів морським транспортом, співробітництво між судноплавними компаніями та організаціями, а також митні процедури в портах, визнання документів, допомогу в разі катастрофи, дозволяло екіпажам країн висаджуватись на береги один одного без візи.

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На момент підписання документа Литва ще не була членом Міжнародної морської організації, а як її член, країна ратифікувала безліч конвенцій щодо безпечного використання суден, праці моряків, запобігання забрудненню.

Для гарантування безпеки судноплавства Литва також долучилася до регіональних угод, таких як Паризький меморандум.

На початку жовтня Сейм Литви денонсував угоду між Литвою та Білоруссю про заохочення та захист інвестицій, підписану у 1999 році, та аналогічний документ із росією, а також договір із росією про подвійне оподаткування доходів та капіталу та уникнення фіскальних порушень. Минулого тижня парламент розпочав розгляд пропозиції щодо розірвання угоди про митне співробітництво, підписаний із білоруссю у 1996 році.

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