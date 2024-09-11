Литва оштрафувала дві компанії за порушення міжнародних санкцій проти рф — Finance.ua

Литва оштрафувала дві компанії за порушення міжнародних санкцій проти рф Вчора 09:30 — Світ

Литва оштрафувала дві компанії за порушення міжнародних санкцій проти рф

Литовські митники склали протоколи на дві місцеві компанії щодо порушення міжнародних санкцій проти росії.

Про це повідомляє митний департамент Литви.

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Пресслужба зазначає, що обидві компанії були оштрафовані на €10 тисяч кожна.

За даними митниці, компанії здійснювали тимчасове зберігання, митне оформлення документів, послуги з митного представництва та декларували товари виробництва російських компаній, які внесені до списку санкційних юридичних осіб.

Серед товару, який постачався з росії — технічне вугілля й ізопреновий каучук.

Нагадаємо, що австрійська компанія Diamond Aircraft могла постачати у рф через Китай запчастини та двигуни до своїх літаків в обхід санкцій.

Через санкції Сполучених Штатів Америки Молдова перестала приймати грошові перекази з рф через російську платіжну систему «Золота корона».

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