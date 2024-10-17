Українська компанія побудує завод з виробництва вибухових речовин у Литві — Finance.ua

Українська компанія побудує завод з виробництва вибухових речовин у Литві
Українська компанія планує побудувати в Литві завод з виробництва вибухових речовин RDX (гексогену).
Про це повідомляє LRT з посиланням на Міністерство економіки Литви.
Міністерство підписало протокол про наміри щодо співпраці з українською компанією. Очікується, що будівництво розпочнеться наступного року.
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Конкретна компанія і місце розташування заводу не називаються, але минулого тижня уряд зарезервував три ділянки державної землі для потреб оборонної промисловості в Упіте Паневежського району.
«Ми активно розвиваємо оборонну співпрацю з нашим партнером Україною», — заявила міністерка економіки Литви Аушріне Армонайте.
У міністерстві відмовилися розкрити назву української компанії.
«Компанія працює в особливо чутливому секторі, і литовський підрозділ буде працювати під загальною оборонною парасолькою України, але з огляду на триваючу війну в Україні та стратегічну важливість цієї компанії, назва компанії поки що не буде розголошуватися», — сказали в міністерстві.
Еріка Курочкіна, заступниця міністра економіки, яка підписала контракт, зазначила, що новий завод з виробництва вибухових речовин є одним з декількох спільних оборонних проєктів, запланованих між Литвою та Україною.
«Литовці та українці також обговорюють розробку безпілотників та інших оборонних технологій», — сказала Курочкіна.
RDX, або гексоген — це органічна сполука, що використовується як вибухова речовина.
Його використовують для виготовлення різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин, він може використовуватися окремо або в суміші з іншими вибуховими речовинами.
Цього року ще два інвестори в оборонну промисловість оголосили про свої плани в Литві.
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