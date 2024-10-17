Українська компанія побудує завод з виробництва вибухових речовин у Литві — Finance.ua

Українська компанія побудує завод з виробництва вибухових речовин у Литві Сьогодні 04:21 — Фондовий ринок

Українська компанія планує побудувати в Литві завод з виробництва вибухових речовин RDX (гексогену).

Про це повідомляє LRT з посиланням на Міністерство економіки Литви.

Міністерство підписало протокол про наміри щодо співпраці з українською компанією. Очікується, що будівництво розпочнеться наступного року.

Конкретна компанія і місце розташування заводу не називаються, але минулого тижня уряд зарезервував три ділянки державної землі для потреб оборонної промисловості в Упіте Паневежського району.

«Ми активно розвиваємо оборонну співпрацю з нашим партнером Україною», — заявила міністерка економіки Литви Аушріне Армонайте.

У міністерстві відмовилися розкрити назву української компанії.

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«Компанія працює в особливо чутливому секторі, і литовський підрозділ буде працювати під загальною оборонною парасолькою України, але з огляду на триваючу війну в Україні та стратегічну важливість цієї компанії, назва компанії поки що не буде розголошуватися», — сказали в міністерстві.

Еріка Курочкіна, заступниця міністра економіки, яка підписала контракт, зазначила, що новий завод з виробництва вибухових речовин є одним з декількох спільних оборонних проєктів, запланованих між Литвою та Україною.

«Литовці та українці також обговорюють розробку безпілотників та інших оборонних технологій», — сказала Курочкіна.

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RDX, або гексоген — це органічна сполука, що використовується як вибухова речовина.

Його використовують для виготовлення різноманітних бомб, мін та інших вибухових речовин, він може використовуватися окремо або в суміші з іншими вибуховими речовинами.

Цього року ще два інвестори в оборонну промисловість оголосили про свої плани в Литві.

Європейська правда За матеріалами:

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