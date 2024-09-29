Данія виділяє Україні кошти на закупівлю вітчизняного озброєння — Finance.ua

Данія виділяє Україні кошти на закупівлю вітчизняного озброєння Сьогодні 21:32 — Казна та Політика

Данія виділяє Україні кошти на закупівлю вітчизняного озброєння

Данія виділить Україні близько 4,2 млрд данських крон (приблизно 629 млн доларів). Ці кошти спрямують на придбання озброєння українського виробництва.

Про це повідомив голова Міноборони Данії Троельса Лунд Поульсена.

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«Важливо, щоб ми продовжували підтримувати боротьбу України за свободу всіма можливими способами. Тому я дуже радий, що Данія погодила з Україною загальні рамки того, як ми можемо найкращим чином використати 4,2 млрд данських крон, які надають ЄС і Данія», — заявив Поульсен.

За його словами, ці кошти будуть профінансовані за рахунок 1,3 млрд данських крон, які виділив уряд країни та 2,9 млрд данських крон із заморожених російських активів, які Данія використає від імені ЄС.

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«Данія є лідером у наданні зброї безпосередньо з української оборонної промисловості. Це посилює здатність українців виробляти саме ту зброю, яка їм потрібна», — розповів Поульсен.

Він також нагадав, що нещодавно Данія завершила пілотний проект, в рамках якого було профінансовано 18 артилерійських снарядів українського виробництва. Снаряди вже доставлені до Збройних сил України.

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