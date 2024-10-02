Боєприпаси, БПЛА і РЕБ: Укроборонпром підписав угоди з чотирма західними виробниками зброї — Finance.ua
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Боєприпаси, БПЛА і РЕБ: Укроборонпром підписав угоди з чотирма західними виробниками зброї

Казна та Політика
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Боєприпаси, БПЛА і РЕБ: Укроборонпром підписав угоди з чотирма західними виробниками зброї
Боєприпаси, БПЛА і РЕБ: Укроборонпром підписав угоди з чотирма західними виробниками зброї
АТ «Українська оборонна промисловість» в ході Другого міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2) підписало документи про співпрацю із зброярськими компаніями зі США, Франції та Польщі.
Про це товариство повідомило у Телеграм.
«Акціонерне товариство „Українська оборонна промисловість“ досягло домовленостей про співпрацю з чотирма західними зброярськими компаніями», — йдеться в повідомленні.
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Підписання документів відбулося під час Другого міжнародного форуму оборонних індустрій (DFNC2), в якому взяли участь представники близько 300 компаній з понад 30 країн.
Зокрема, товариство домовилося про партнерство зі зброярськими компаніями зі США, Франції та Польщі. Йдеться про взаємодію у сферах боєприпасів та спецхімії, безпілотних комплексів, а також радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби
За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Германа Сметаніна, надалі Укроборонпром працюватиме над тим, щоб підписані угоди перетворилися на реальну українську зброю.
За матеріалами:
Укрінформ
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