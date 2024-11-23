У Польщі планують побудувати новий аеропорт — Finance.ua

У Польщі планують побудувати новий аеропорт 23.11.2024, 00:02 — Світ

У Польщі планують побудувати новий аеропорт

Польський уряд планує збудувати новий аеропорт під назвою Центральний комунікаційний порт (CPK), який має стати одним із найбільших інфраструктурних проєктів країни.

Про це пише видання Nowa Warszawa.

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Причиною такого рішення є недостатня пропускна здатність нинішнього аеропорту імені Фредеріка Шопена у Варшаві, який минулого року прийняв 15,7 млн пасажирів.

Скільки коштів вкладуть у будівництво

Будівництво аеропорту коштуватиме Польщі близько 8,4 млрд євро. Він зможе приймати до 34 млн пасажирів на рік після завершення будівництва у 2032 році.

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак зазначив, що новий аеропорт стане потужним поштовхом для економіки Польщі та зміцнить позиції національного авіаперевізника LOT.

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«Сьогодні у нас ще одна віха на шляху створення центрального аеропорту. Проєкт будівництва порту готовий, проєктні роботи наближаються до завершення, ми явно прискорюємося», — сказав він.

Амбіції та старт будівництва

Аеропорт буде побудований за 40 км на захід від Варшави, в муніципалітеті Баранув, і займе площу в 3 тис. гектарів. Тут з’явиться невелике місто.

Нова амбітна ініціатива має на меті об’єднати під одним дахом кілька видів транспорту, включаючи повітряний, залізничний та автобусний.

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Ключовими особливостями проєкту будуть об’єкти для оформлення шенгенської зони, контролю документів, виходу на посадку в автобуси і зони видачі багажу.

Головний термінал нового аеропорту матиме пряме сполучення з пірсами, що дозволить пасажирам легше сідати на літаки. На початковому етапі об’єкт розрахований на пропускну здатність до 11 тис. пасажирів на годину.

На день відкриття аеропорт матиме близько 140 стійок реєстрації, а в планах — збільшити їх кількість до 170, додавши додатковий острів реєстрації.

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Таке вдосконалення має на меті спростити процес реєстрації та впоратися з очікуваним напливом мандрівників.

Будівельний план почнуть реалізовувати вже 2026 року.

Повноцінно заробити аеропорт має до 2032 року — одночасно із запланованою ділянкою швидкісної залізниці між Варшавою та Лодзю.

Нагадаємо, польоти в одному з українських аеропортів — «Львів» або «Бориспіль» — відновляться до кінця січня 2025 року.

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