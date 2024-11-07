Польоти з України відновлять на початку 2025 року: які розглядають аеропорти — Finance.ua

Польоти з України відновлять на початку 2025 року: які розглядають аеропорти Сьогодні 15:04 — Казна та Політика

Польоти з України відновлять на початку 2025 року: які розглядають аеропорти

Польоти в одному з українських аеропортів — «Львів» або «Бориспіль» — відновляться до кінця січня 2025 року.

Про це заявив старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) у Києві в четвер.

«Думаю, якщо нам пощастить, то в січні (2025 року. — Ред.) у нас буде п’ять або шість авіакомпаній, які захочуть літати (з України. — Ред.)», — сказав Еллісон.

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За його словами, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати з аеропорту «Львів», але президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль».

«Президент зненавидить мене за те, що я це сказав, тому що він сфокусований на „Борисполі“, проте початковий фокус — „Львів“. Сім хвилин польоту від Польщі», — сказав старший партнер компанії Marsh McLennan.

Він зазначив, що пасажирські Airbus-320 і Boeing-737 також, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на три чверті мільярда доларів.

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За словами Еллісона, остаточне рішення щодо польотів ухвалюватимуть в Офісі президента. Воно залежатиме від роботи протиповітряної оборони, ситуації з безпекою.

«Я продовжую говорити, що Львів набагато безпечніший за Тель-Авів. Людям не подобається, коли я так кажу, але я кажу», — сказав він.

Раніше на правах анонімності джерело в уряді повідомило агентству «Інтерфакс-Україна», що авіасполучення буде відновлено до кінця зими 2025 року. Влада зайнята пошуком ефективних страхових механізмів. Розглядають відновлення польотів із «Борисполя» або аеропорту «Львів». Президент Зеленський і прем’єр-міністр Денис Шмигаль наполягають на «Борисполі», оскільки побоюються, що якщо першим буде запущено «Львів», аеропорт «Бориспіль» до завершення дії воєнного стану запустити вже не вдасться, сказало джерело.

Довідка Finance.ua:

раніше повідомлялося, що Міністерство розвитку громад і територій за підтримки посольства США розробило «дорожню карту» відкриття повітряного простору України в умовах воєнного стану;

Україна офіційно почала переговори з регуляторами США та Євросоюзу щодо відновлення пасажирських авіаперевезень. Також консультації відбуваються з адміністрацією цивільної авіації Ізраїлю.



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