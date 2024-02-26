Україна працює над відкриттям авіаційного простору — Кубраков — Finance.ua
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Україна працює над відкриттям авіаційного простору — Кубраков

Казна та Політика
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Україна працює над відкриттям авіаційного простору — Кубраков
Україна працює над відкриттям авіаційного простору — Кубраков
Україна проводить консультації з регуляторами США та ЄС з безпеки щодо відкриття авіаційного простору.
Про це заявив на Форумі «Україна. Рік 2024» Олександр Кубраков, віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури.
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«Проходять консультації з регуляторами США та ЄС з безпеки. Саме в ці тижні ми подаємо офіційні заяви, оцінку ризиків», — пояснив ситуацію щодо ідеї відкрити авіаційний простір Олександр Кубраков.
Це складний процес, але перші формальні кроки Україна робить вже зараз, відмітив він.
«Існує надвисока складність питання гарантування безпеки у цьому випадку», — пояснив він.
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Терміни називати точно ніхто не буде, сказав Кубраков.
«Важливо щоб регулятори США та ЄС підтвердили наш алгоритм дій», — додав міністр.
Нагадаємо, Україна закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку великої війни.
Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) у своєму прогнозі до 2029 року передбачає, що обмеження на польоти в повітряному просторі України, рф, білорусі та Молдови збережуться. У документі уточнюється, що йдеться про повернення до звичних маршрутів літаків.
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У липні 2022-го голова Закарпатської облради Володимир Чубірко повідомив про плани відновити регулярні рейси в аеропорту Ужгорода, але грошей на поліпшення інфраструктури летовища не виділили.
18 січня заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма повідомив, що Україна докладає значних зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова. За його словами, команда вивчає досвід Ізраїлю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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