За яких умов в Україні відновлять цивільне авіасполучення — Finance.ua

За яких умов в Україні відновлять цивільне авіасполучення Сьогодні 10:04

За яких умов в Україні відновлять цивільне авіасполучення

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про чотири умови для того, щоб запустити цивільні авіасполучення України зі світом.

Про це секретар Данілов заявив в ефірі телемарафону.

Як зазначає Данілов, питання авіасполучення для України дуже важливе. Розглядається декілька пропозицій, але виділено чотири основних пункти для запуску авіасполучень:

Захист аеропортів;

має бути готова сертифікована інфраструктура;

механізм страхування перельотів;

готовність компаній перевізників до польотів в Україну.

Повідомляється, що питання авіасполучення зрушить з мертвої точки у 2024 році.

Довідка Finance.ua:

голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт «Бориспіль» знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна, оскільки «тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта»;

проте пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що відновлення польотів з аеропорту «Бориспіль» є бажаною, але поки що недосяжною метою;

раніше також повідомлялось, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines готова відновити польоти в Україні чи за кордоном.

До речі, Finance.ua пропонує оформити туристичне (медичне) страхування онлайн за вигідними цінами. Дія поліса поширюється на весь світ.

Економічна Правда За матеріалами:

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