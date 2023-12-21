За яких умов в Україні відновлять цивільне авіасполучення — Finance.ua

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За яких умов в Україні відновлять цивільне авіасполучення

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За яких умов в Україні відновлять цивільне авіасполучення
За яких умов в Україні відновлять цивільне авіасполучення
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив про чотири умови для того, щоб запустити цивільні авіасполучення України зі світом.
Про це секретар Данілов заявив в ефірі телемарафону.
Як зазначає Данілов, питання авіасполучення для України дуже важливе. Розглядається декілька пропозицій, але виділено чотири основних пункти для запуску авіасполучень:
  • Захист аеропортів;
  • має бути готова сертифікована інфраструктура;
  • механізм страхування перельотів;
  • готовність компаній перевізників до польотів в Україну.
Повідомляється, що питання авіасполучення зрушить з мертвої точки у 2024 році.

Довідка Finance.ua:

  • голова Офісу президента Андрій Єрмак висловив переконання, що невдовзі аеропорт «Бориспіль» знову відправлятиме й прийматиме повітряні судна, оскільки «тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта»;
  • проте пізніше радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що відновлення польотів з аеропорту «Бориспіль» є бажаною, але поки що недосяжною метою;
  • раніше також повідомлялось, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines готова відновити польоти в Україні чи за кордоном.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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