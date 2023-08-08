Одна з українських авіакомпаній хоче відновити польоти з Ужгорода — Finance.ua

Одна з українських авіакомпаній хоче відновити польоти з Ужгорода Сьогодні 10:45 — Фондовий ринок

Одна з українських авіакомпаній хоче відновити польоти з Ужгорода

Українська авіакомпанія Air Ocean Airlines готова відновити польоти в Україні чи за кордоном.

Про це повідомив директор авіаперевізника В’ячеслав Геріга в коментарі avianews.com.

Для цього авіакомпанія готова використати два розроблені в Україні літаки Ан-148, які використовувала до широкомасштабного російського вторгнення.

За словами Геріги, Air Ocean Airlines могла б відкрити польоти з аеропорту Ужгород, якщо це буде визнано безпечним. Аеродром впритул розташований до словацького кордону, і літак одразу після зльоту потрапляє у повітряний простір країни-члена НАТО.

«Аеропорт Ужгород знаходиться біля підніжжя Карпатських гір з боку Словаччини та відносно захищений зі сторони сходу. Злітно-посадкова смуга має розміри 2038 на 40 метрів, що достатньо для безпечного виконання зльотів та посадок на літаках Ан-148−100Е», — йдеться в обґрунтуванні авіакомпанії, яке вона направила українській владі.

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Якщо аеропорт Ужгород не відкриють для виконання рейсів з пасажирами, Air Ocean Airlines готова працювати за кордоном на умовах мокрого лізингу — здавати літаки разом з екіпажами в оренду іншим авіаперевізникам. За такою схемою зараз працюють українські авіакомпанії SkyUp, «Роза Вітрів», Skyline Express (раніше Azur Air Ukraine).

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