Чергова українська авіакомпанія збільшує польоти за кордоном — Finance.ua
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Чергова українська авіакомпанія збільшує польоти за кордоном

Фондовий ринок
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Українська авіакомпанія Skyline Express, яка раніше називалася Azur Air Ukraine, розпочала польоти за кордоном на другому літаку.Про це повідомляє Avianews.com.
Авіакомпанія зареєструвала ще один літак моделі Boeing 757−300 в українському реєстрі 6 червня 2023 під номером UR-SLB. Його випустили в 1999 році, і раніше він був задіяний у німецькій чартерній авіакомпанії Condor.
«9 червня цей Boeing 757−300 здійснив переліт за позивними Skyline Express з Ташкента в Катовіце. З 10 червня він почав виконувати рейси з аеропортів Європи на морські курорти Туреччини та Єгипту під позивними Skyline Express та турецької авіакомпанії Mavi Gök Airlines (MGA), зафіксував онлайн-радар Flightradar24», — пише видання.
Такий перезапуск компанії дозволить наростити перельоти на курорти із сусідніх з Україною країн та продавати більше турів, йдеться у публікації.
Раніше ми писали, що ще два літаки української авіакомпанії почали виконувати рейси у Європі. Йдеться про авіалайнери Windrose, які раніше належали до флоту МАУ. Також нагадаємо, що фінська авіакомпанія Finnair пропонує знижку 95% для українців на авіаквитки до Гельсінкі при польоті до 30 вересня 2023 року з п’яти міст Європи.
За матеріалами:
Avianews.com
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