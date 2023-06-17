Чергова українська авіакомпанія збільшує польоти за кордоном — Finance.ua

Чергова українська авіакомпанія збільшує польоти за кордоном
Українська авіакомпанія Skyline Express, яка раніше називалася Azur Air Ukraine, розпочала польоти за кордоном на другому літаку.Про це повідомляє Avianews.com.
Авіакомпанія зареєструвала ще один літак моделі Boeing 757−300 в українському реєстрі 6 червня 2023 під номером UR-SLB. Його випустили в 1999 році, і раніше він був задіяний у німецькій чартерній авіакомпанії Condor.
«9 червня цей Boeing 757−300 здійснив переліт за позивними Skyline Express з Ташкента в Катовіце. З 10 червня він почав виконувати рейси з аеропортів Європи на морські курорти Туреччини та Єгипту під позивними Skyline Express та турецької авіакомпанії Mavi Gök Airlines (MGA), зафіксував онлайн-радар Flightradar24», — пише видання.
Такий перезапуск компанії дозволить наростити перельоти на курорти із сусідніх з Україною країн та продавати більше турів, йдеться у публікації.
Раніше ми писали, що ще два літаки української авіакомпанії почали виконувати рейси у Європі. Йдеться про авіалайнери Windrose, які раніше належали до флоту МАУ. Також нагадаємо, що фінська авіакомпанія Finnair пропонує знижку 95% для українців на авіаквитки до Гельсінкі при польоті до 30 вересня 2023 року з п’яти міст Європи.
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