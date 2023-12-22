Чи можлива робота авіакомпаній в Україні під час війни: експерт розповів про світовий досвід — Finance.ua

Чи можлива робота авіакомпаній в Україні під час війни: експерт розповів про світовий досвід Сьогодні 20:20 — Світ

Чи можлива робота авіакомпаній в Україні під час війни: експерт розповів про світовий досвід

Авіаційний експерт, менеджер авіаційного сектору Богдан Долінце аналізує, які умови необхідні для відновлення польотів українських та європейських авіаперевізників, а також про їхню ймовірну вартість.

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

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«Якщо говорити про відновлення авіаперевезень, то маємо розуміти, що у разі відкриття зі сторони України повітряного простору, то першими полетіти зможуть саме українські авіаперевізники, адже їм найпростіше, найшвидше відновити операційну діяльність. Для того, щоб полетіли також європейські авіаперевізники, вони повинні докласти зусиль для того, щоб європейська агенція безпеки польотів зняла заборону на польоту до України», — пояснив експерт.

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Щодо того, чи знайдуться компанії, які будуть страхувати польоти до України, Долінце відповів: «Ми бачимо, що цивільні літаки літають і в Алжирі, і в Ізраїлі та інших країнах, де існують ті чи інші військові ризики. В принципі, є певні відпрацьовані механізми страхування. З іншої сторони ми розуміємо, що там, де ризики — вартість такого страхування буде суттєво вищою і це безпосередньо буде у вартості авіаційного перевезення. Тобто ті квитки, які коштувати 100 доларів, сьогодні можуть коштувати у два рази дорожче. Тобто у світі такий механізм існує, інше питання скільки така страховка буде коштувати й чи є той пасажиропотік, який буде готовий літати за тією вартістю квитків».

Довідка Finance.ua:

1 грудня заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що першим в Україні планують відкрити міжнародний аеропорт «Бориспіль» під Києвом;

19 грудня 2023 року близько 9 ранку був виконаний технічний рейс літака Boeing 777−300 з аеропорту «Бориспіль» (KBP) до аеропорту в Європі;

президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що відкриття аеропорту «Бориспіль» буде свідченням, що Україна перемагає, перемагає наше ППО і це буде потужним сигналом для економіки.

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