НПЗ рф збільшили обсяги переробки нафти на 25%

У другій половині жовтня російські нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки нафти на 25% порівняно з початком місяця. Це фіксують після припинення атак дронів на НПЗ.

Про це повідомили агентству Reuters три співрозмовники з цієї галузі.

За оцінками трьох співрозмовників журналістів, у другій половині жовтня нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки нафти приблизно до 5 мільйонів барелів на добу.

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Також російські заводи наростили виробництво дизельного пального. Як вважають джерела, у жовтні російські НПЗ збільшили добове виробництво дизеля щонайменше на 50 тисяч тонн — до 225 тисяч тонн на добу, або приблизно 1,7 млн барелів.

З цього обсягу близько 80 тисяч тонн на добу потенційно можуть бути доступними для експорту.

Довідка Finance.ua:

11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та росією.

12 жовтня Axios написав, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по НПЗAxios: Енергетичне перемир’я в розумінні Трампа стосується лише ударів по НПЗ — в Україні є один такий завод, він майже не працює. Того ж дня у FT написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ.

Українські атаки на російські НПЗ припинилися 16 жовтня. Того дня українські дрони востаннє атакували Рязанський НПЗ, після чого підприємство зупинило переробку нафти.