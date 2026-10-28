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НПЗ рф збільшили обсяги переробки нафти на 25%

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У другій половині жовтня російські нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки нафти на 25% порівняно з початком місяця. Це фіксують після припинення атак дронів на НПЗ.
Про це повідомили агентству Reuters три співрозмовники з цієї галузі.
За оцінками трьох співрозмовників журналістів, у другій половині жовтня нафтопереробні заводи збільшили обсяги переробки нафти приблизно до 5 мільйонів барелів на добу.
<i>Створено finance.ua за допомогою ШІ </i>
Створено finance.ua за допомогою ШІ
Також російські заводи наростили виробництво дизельного пального. Як вважають джерела, у жовтні російські НПЗ збільшили добове виробництво дизеля щонайменше на 50 тисяч тонн — до 225 тисяч тонн на добу, або приблизно 1,7 млн барелів.
З цього обсягу близько 80 тисяч тонн на добу потенційно можуть бути доступними для експорту.

Довідка Finance.ua:

  • 11 жовтня президент США Дональд Трамп анонсував енергетичне перемирʼя між Україною та росією.
  • 12 жовтня Axios написав, що Трамп мав на увазі припинення взаємних ударів по НПЗAxios: Енергетичне перемир’я в розумінні Трампа стосується лише ударів по НПЗ — в Україні є один такий завод, він майже не працює. Того ж дня у FT написали, що США погрожують заблокувати продаж зброї для України й обмін розвідданими через її удари по російських НПЗ.
  • Українські атаки на російські НПЗ припинилися 16 жовтня. Того дня українські дрони востаннє атакували Рязанський НПЗ, після чого підприємство зупинило переробку нафти.
  • росія продовжила бити по українській енергетичній інфраструктурі. За словами президента Володимира Зеленського, протягом тижня після оголошення енергетичного перемир’я російські війська 76 разів атакували українську енергетику та нафтогазовий сектор.

За матеріалами:
Finance.ua
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