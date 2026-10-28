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Де в Європі найдорожче ходити на побачення: рейтинг міст

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Побачення
Побачення
У Швейцарії побачення може коштувати понад €400, але місцевим жителям воно обходиться відносно дешевше, ніж мешканцям деяких міст Південної Європи. Причина — різниця в зарплатах. Deutsche Bank Research Institute порівняв вартість типового побачення у 28 європейських містах і з’ясував, де романтичний вечір найбільше навантажує особистий бюджет.
Як пише Euronews, згідно зі звітом Mapping the World’s Prices 2026, під час оцінювання враховували не лише вечерю в ресторані, а й інші типові витрати — від кави та квитків у кіно до одягу, громадського транспорту й таксі. Дослідники також порівняли ціни із зарплатами, щоб з’ясувати, де побачення найбільше навантажує гаманець.

Що входить до вартості побачення

Для порівняння міст автори використали умовний набір витрат, до якого увійшли:
  • пляшка вина;
  • джинси;
  • сукня;
  • дві чашки кави;
  • вечеря на двох у ресторані середнього цінового сегмента;
  • два квитки в кіно;
  • два квитки на громадський транспорт в один бік;
  • поїздка на таксі на 5 км.
Таким чином, індекс охоплює не лише безпосередні витрати під час зустрічі. Значну частину суми можуть становити одяг і вино, тому показник не варто сприймати як ціну одного вечора в ресторані.
Дані про ціни взяли з платформи Numbeo, яка збирає інформацію від користувачів. Це не офіційна статистична база. Наведені суми відображають ціни станом на середину 2026 року.

Швейцарія — найдорожча, Стамбул — найдешевший

Серед 28 європейських міст найвищі витрати на умовне побачення зафіксували у Швейцарії. У Женеві відповідний набір товарів і послуг коштує €407, а в Цюриху — €400.
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Третє місце посіли одразу два міста — Осло та Копенгаген, де витрати становлять €323. У Стокгольмі показник дорівнює €310, а в Гельсінкі — €296. Таким чином, країни Північної Європи також належать до найдорожчих напрямків для побачень.
Найдешевшим серед європейських міст у рейтингу став Стамбул — €168. У Римі умовний набір витрат коштує €195. Середнє значення для 28 європейських міст становить €270.

Де побачення коштує найдорожче серед великих економік Європи

Серед найбільших економік Європи найдорожчим містом для побачень став Лондон, де умовний набір витрат коштує €317. Ще одне британське місто, Бірмінгем, також увійшло до десятки найдорожчих із показником €290.
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У Парижі вартість становить €279 — трохи вище за середній рівень для європейських міст. В Італії різниця між містами особливо помітна: у Мілані набір коштує €278, тоді як у Римі — лише €195.
Три німецькі міста в рейтингу мають близькі показники, які не перевищують середнього рівня. У Мюнхені побачення коштує €260, а в Берліні та Франкфурті — по €254.
В Іспанії ціни ще нижчі: у Мадриді набір обходиться в €219, а в Барселоні — €213.
В інших європейських містах показники такі:
  • Дублін — €294;
  • Единбург — €290;
  • Брюссель — €271;
  • Амстердам — €263;
  • Відень — €250;
  • Варшава — €225;
  • Лісабон — €225;
  • Афіни — €222;
  • Прага — €214.
Де в Європі найдорожче ходити на побачення: рейтинг міст

Європейські міста домінують серед найдорожчих

Європейські міста посідають більшість місць у верхній частині глобального рейтингу. Вісім із десяти найдорожчих міст розташовані в Європі, як і 14 із перших 20 та 20 із перших 30.
Єдиним європейським містом серед 20 найдешевших у глобальному рейтингу став Стамбул.
Для порівняння, за межами Європи побачення в Тель-Авіві коштує €365 — це третій результат у світі та єдине неєвропейське місто серед п’яти найдорожчих.
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У США показники також високі: Нью-Йорк посів восьме місце у світовому рейтингу з €308, Лос-Анджелес — 13-те з €288, а Сан-Франциско — 14-те з €281.
У Сіднеї умовний набір витрат коштує €270, у Дубаї — €243, а в Сінгапурі — €219. У Токіо та Сеулі показники становлять €161 і €163 відповідно, тобто навіть менше, ніж у Стамбулі. У Гонконзі витрати сягають €196 — майже стільки ж, скільки в Римі.

Де на побачення йде найбільша частина зарплати

Якщо порівнювати лише ціни, Швейцарія здається найдорожчою країною для побачень. Проте після врахування зарплат ситуація змінюється: мешканці Цюриха та Женеви витрачають на умовний набір найменшу частину місячного доходу серед 28 європейських міст.
У Цюриху це 5,6% середньої місячної зарплати після сплати податків, а в Женеві — 6,4%. Далі йдуть Люксембург із 6,6%, Амстердам із 6,7% та Франкфурт із 7,2%.
В інших містах фінансове навантаження значно вище. В Афінах умовне побачення коштує €222, але це 19,6% середньої місячної зарплати після сплати податків, яка, за оцінками Numbeo, становить €1 132.
На другому місці за часткою доходу опинився Стамбул — 16,7%. Далі йдуть Лісабон із 16,3% та Будапешт із 15,6%.
Отже, навіть якщо ціни в певному місті нижчі, побачення може бути менш доступним для місцевих жителів через різницю в доходах.

Як зарплати впливають на доступність побачень

Для порівняння доходів дослідники використали міські оцінки Numbeo, на які посилається Deutsche Bank. Ці показники загалом узгоджуються з розрахунками на основі даних Eurostat про річні чисті заробітки самотньої людини без дітей із середньою зарплатою. Водночас Eurostat наводить дані на національному рівні, а не окремо для міст.
Якби для розрахунків використали показники Eurostat, побачення в Афінах забирало б 12,4% середньої зарплати, а не 19,6%. Для Лісабона цей показник становив би 12,6% замість 16,3% за оцінкою Numbeo.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВитратиЄвропа
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