Де в Європі найдорожче ходити на побачення: рейтинг міст

У Швейцарії побачення може коштувати понад €400, але місцевим жителям воно обходиться відносно дешевше, ніж мешканцям деяких міст Південної Європи. Причина — різниця в зарплатах. Deutsche Bank Research Institute порівняв вартість типового побачення у 28 європейських містах і з’ясував, де романтичний вечір найбільше навантажує особистий бюджет.
Як пише Euronews, згідно зі звітом Mapping the World’s Prices 2026, під час оцінювання враховували не лише вечерю в ресторані, а й інші типові витрати — від кави та квитків у кіно до одягу, громадського транспорту й таксі. Дослідники також порівняли ціни із зарплатами, щоб з’ясувати, де побачення найбільше навантажує гаманець.
Що входить до вартості побачення
Для порівняння міст автори використали умовний набір витрат, до якого увійшли:
пляшка вина;
джинси;
сукня;
дві чашки кави;
вечеря на двох у ресторані середнього цінового сегмента;
Третє місце посіли одразу два міста — Осло та Копенгаген, де витрати становлять €323. У Стокгольмі показник дорівнює €310, а в Гельсінкі — €296. Таким чином, країни Північної Європи також належать до найдорожчих напрямків для побачень.
Найдешевшим серед європейських міст у рейтингу став Стамбул — €168. У Римі умовний набір витрат коштує €195. Середнє значення для 28 європейських міст становить €270.
Де побачення коштує найдорожче серед великих економік Європи
Серед найбільших економік Європи найдорожчим містом для побачень став Лондон, де умовний набір витрат коштує €317. Ще одне британське місто, Бірмінгем, також увійшло до десятки найдорожчих із показником €290.
У США показники також високі: Нью-Йорк посів восьме місце у світовому рейтингу з €308, Лос-Анджелес — 13-те з €288, а Сан-Франциско — 14-те з €281.
У Сіднеї умовний набір витрат коштує €270, у Дубаї — €243, а в Сінгапурі — €219. У Токіо та Сеулі показники становлять €161 і €163 відповідно, тобто навіть менше, ніж у Стамбулі. У Гонконзі витрати сягають €196 — майже стільки ж, скільки в Римі.
Де на побачення йде найбільша частина зарплати
Якщо порівнювати лише ціни, Швейцарія здається найдорожчою країною для побачень. Проте після врахування зарплат ситуація змінюється: мешканці Цюриха та Женеви витрачають на умовний набір найменшу частину місячного доходу серед 28 європейських міст.
У Цюриху це 5,6% середньої місячної зарплати після сплати податків, а в Женеві — 6,4%. Далі йдуть Люксембург із 6,6%, Амстердам із 6,7% та Франкфурт із 7,2%.
В інших містах фінансове навантаження значно вище. В Афінах умовне побачення коштує €222, але це 19,6% середньої місячної зарплати після сплати податків, яка, за оцінками Numbeo, становить €1 132.
На другому місці за часткою доходу опинився Стамбул — 16,7%. Далі йдуть Лісабон із 16,3% та Будапешт із 15,6%.
Отже, навіть якщо ціни в певному місті нижчі, побачення може бути менш доступним для місцевих жителів через різницю в доходах.
Як зарплати впливають на доступність побачень
Для порівняння доходів дослідники використали міські оцінки Numbeo, на які посилається Deutsche Bank. Ці показники загалом узгоджуються з розрахунками на основі даних Eurostat про річні чисті заробітки самотньої людини без дітей із середньою зарплатою. Водночас Eurostat наводить дані на національному рівні, а не окремо для міст.
Якби для розрахунків використали показники Eurostat, побачення в Афінах забирало б 12,4% середньої зарплати, а не 19,6%. Для Лісабона цей показник становив би 12,6% замість 16,3% за оцінкою Numbeo.