Де в Європі найдорожче ходити на побачення: рейтинг міст

У Швейцарії побачення може коштувати понад €400, але місцевим жителям воно обходиться відносно дешевше, ніж мешканцям деяких міст Південної Європи. Причина — різниця в зарплатах. Deutsche Bank Research Institute порівняв вартість типового побачення у 28 європейських містах і з’ясував, де романтичний вечір найбільше навантажує особистий бюджет.

Як пише Euronews , згідно зі звітом Mapping the World’s Prices 2026, під час оцінювання враховували не лише вечерю в ресторані, а й інші типові витрати — від кави та квитків у кіно до одягу, громадського транспорту й таксі. Дослідники також порівняли ціни із зарплатами, щоб з’ясувати, де побачення найбільше навантажує гаманець.

Що входить до вартості побачення

Для порівняння міст автори використали умовний набір витрат, до якого увійшли:

пляшка вина;

джинси;

сукня;

дві чашки кави;

вечеря на двох у ресторані середнього цінового сегмента;

два квитки в кіно;

два квитки на громадський транспорт в один бік;

поїздка на таксі на 5 км.

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Таким чином, індекс охоплює не лише безпосередні витрати під час зустрічі. Значну частину суми можуть становити одяг і вино, тому показник не варто сприймати як ціну одного вечора в ресторані.

Дані про ціни взяли з платформи Numbeo, яка збирає інформацію від користувачів. Це не офіційна статистична база. Наведені суми відображають ціни станом на середину 2026 року.

Швейцарія — найдорожча, Стамбул — найдешевший

Серед 28 європейських міст найвищі витрати на умовне побачення зафіксували у Швейцарії. У Женеві відповідний набір товарів і послуг коштує €407, а в Цюриху — €400.

Третє місце посіли одразу два міста — Осло та Копенгаген, де витрати становлять €323. У Стокгольмі показник дорівнює €310, а в Гельсінкі — €296. Таким чином, країни Північної Європи також належать до найдорожчих напрямків для побачень.

Найдешевшим серед європейських міст у рейтингу став Стамбул — €168. У Римі умовний набір витрат коштує €195. Середнє значення для 28 європейських міст становить €270.

Де побачення коштує найдорожче серед великих економік Європи

Серед найбільших економік Європи найдорожчим містом для побачень став Лондон, де умовний набір витрат коштує €317. Ще одне британське місто, Бірмінгем, також увійшло до десятки найдорожчих із показником €290.

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У Парижі вартість становить €279 — трохи вище за середній рівень для європейських міст. В Італії різниця між містами особливо помітна: у Мілані набір коштує €278, тоді як у Римі — лише €195.

Три німецькі міста в рейтингу мають близькі показники, які не перевищують середнього рівня. У Мюнхені побачення коштує €260, а в Берліні та Франкфурті — по €254.

В Іспанії ціни ще нижчі: у Мадриді набір обходиться в €219, а в Барселоні — €213.

В інших європейських містах показники такі:

Дублін — €294;

Единбург — €290;

Брюссель — €271;

Амстердам — €263;

Відень — €250;

Варшава — €225;

Лісабон — €225;

Афіни — €222;

Прага — €214.

Європейські міста домінують серед найдорожчих

Європейські міста посідають більшість місць у верхній частині глобального рейтингу. Вісім із десяти найдорожчих міст розташовані в Європі, як і 14 із перших 20 та 20 із перших 30.

Єдиним європейським містом серед 20 найдешевших у глобальному рейтингу став Стамбул.

Для порівняння, за межами Європи побачення в Тель-Авіві коштує €365 — це третій результат у світі та єдине неєвропейське місто серед п’яти найдорожчих.

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У США показники також високі: Нью-Йорк посів восьме місце у світовому рейтингу з €308, Лос-Анджелес — 13-те з €288, а Сан-Франциско — 14-те з €281.

У Сіднеї умовний набір витрат коштує €270, у Дубаї — €243, а в Сінгапурі — €219. У Токіо та Сеулі показники становлять €161 і €163 відповідно, тобто навіть менше, ніж у Стамбулі. У Гонконзі витрати сягають €196 — майже стільки ж, скільки в Римі.

Де на побачення йде найбільша частина зарплати

Якщо порівнювати лише ціни, Швейцарія здається найдорожчою країною для побачень. Проте після врахування зарплат ситуація змінюється: мешканці Цюриха та Женеви витрачають на умовний набір найменшу частину місячного доходу серед 28 європейських міст.

У Цюриху це 5,6% середньої місячної зарплати після сплати податків, а в Женеві — 6,4%. Далі йдуть Люксембург із 6,6%, Амстердам із 6,7% та Франкфурт із 7,2%.

В інших містах фінансове навантаження значно вище. В Афінах умовне побачення коштує €222, але це 19,6% середньої місячної зарплати після сплати податків, яка, за оцінками Numbeo, становить €1 132.

На другому місці за часткою доходу опинився Стамбул — 16,7%. Далі йдуть Лісабон із 16,3% та Будапешт із 15,6%.

Отже, навіть якщо ціни в певному місті нижчі, побачення може бути менш доступним для місцевих жителів через різницю в доходах.

Як зарплати впливають на доступність побачень

Для порівняння доходів дослідники використали міські оцінки Numbeo, на які посилається Deutsche Bank. Ці показники загалом узгоджуються з розрахунками на основі даних Eurostat про річні чисті заробітки самотньої людини без дітей із середньою зарплатою. Водночас Eurostat наводить дані на національному рівні, а не окремо для міст.