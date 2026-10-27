Морський експорт нафти приніс росії рекордні доходи від початку війни

Вартість морського експорту російської нафти за тиждень зросла до $2,76 млрд, що стало найвищим рівнем від початку повномасштабної війни рф проти України. Показник збільшився приблизно на $430 млн за тиждень.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

росія збільшила обсяги постачання нафти

Зниження цін на російську нафту сорту Urals було більш ніж компенсоване різким збільшенням обсягів поставок, а також зростанням вартості російської нафти сорту ESPO, яке фіксується вже восьмий тиждень поспіль.

Згідно з даними відстеження суден і галузевими звітами, за тиждень, який завершився 25 жовтня, близько 37 танкерів завантажили 26,93 млн барелів російської сирої нафти.

Для порівняння, тижнем раніше (до 18 жовтня) цей показник становив 21,87 млн ​​барелів, які були завантажені на 31 танкер.

Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями

Китай та Індія залишаються найбільшими покупцями російської сирої нафти.

Однак не завжди вдається визначити кінцевий пункт призначення окремих партій вантажу, доки судна не подолають значну частину свого шляху. Через це в даних щодо багатьох нещодавніх відвантажень на танкерах вказані лише проміжні пункти призначення, наприклад, Суец, Порт-Судан або Сінгапур.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що російські поставки дизельного пального повертаються до традиційних напрямків після того, як США призупинили санкції та домоглися скасування заборони на експорт.