Світові витрати на інформаційні технології у 2027 році можуть зрости на 15% і становити близько $7,35 трлн.

Про це йдеться у релізі дослідницької компанії Gartner.

Що кажуть аналітики

У 2026 році зростання оцінюється в 14,5%, до $6,39 трлн.

«Ринкові сили стимулюють витрати на інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ), хмарні платформи з підтримкою ШІ та передові програмні екосистеми, оскільки це найбільш привабливі глобальні сегменти», — вважає провідний аналітик Gartner Джон-Девід Лавлок.

За його словами, зростання цифрової економіки дедалі більше визначається не лише впровадженням ПЗ, а й здатністю фінансувати, створювати та монетизувати інфраструктуру ШІ у безпрецедентних масштабах.

Найбільш значні темпи зростання наступного року — як і цього — продемонструють витрати на ЦОД: на 55,5% після зростання на 73,8% у 2026 році. Тим часом сфера ПЗ вийде на перше місце за загальними витратами, випередивши сектор ІТ-послуг, вважають аналітики Gartner.