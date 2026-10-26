Світові витрати на ІТ у 2027 році сягнуть $7,35 трлн — дослідження
Світові витрати на інформаційні технології у 2027 році можуть зрости на 15% і становити близько $7,35 трлн.
Про це йдеться у релізі дослідницької компанії Gartner.
Що кажуть аналітики
У 2026 році зростання оцінюється в 14,5%, до $6,39 трлн.
«Ринкові сили стимулюють витрати на інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ), хмарні платформи з підтримкою ШІ та передові програмні екосистеми, оскільки це найбільш привабливі глобальні сегменти», — вважає провідний аналітик Gartner Джон-Девід Лавлок.
За його словами, зростання цифрової економіки дедалі більше визначається не лише впровадженням ПЗ, а й здатністю фінансувати, створювати та монетизувати інфраструктуру ШІ у безпрецедентних масштабах.
Найбільш значні темпи зростання наступного року — як і цього — продемонструють витрати на ЦОД: на 55,5% після зростання на 73,8% у 2026 році. Тим часом сфера ПЗ вийде на перше місце за загальними витратами, випередивши сектор ІТ-послуг, вважають аналітики Gartner.
Раніше ми повідомляли, що за 8 місяців 2026 року Україна отримала 4,46 млрд доларів від експорту ІТ-послуг. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, обсяги ІТ-експорту повернулися до рівня 2023 року, однак залишаються на 9% нижчими за показник 2022-го.
Поділитися новиною
Також за темою
Названо головні туристичні тренди 2027 року
ПартнерськаПреміум-банкінг у 2026 році: на що варто звертати увагу, коли несете багато грошей в банк
ТОП-10 найкращих країн світу для життя
У яких країнах Європи молоді найтяжче знайти роботу
Метро Києва визнали одним із найкращих у світі
20 найкращих європейських напрямків для довголіття