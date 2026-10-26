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Світові витрати на ІТ у 2027 році сягнуть $7,35 трлн — дослідження

Світ
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Витрати
Витрати
Світові витрати на інформаційні технології у 2027 році можуть зрости на 15% і становити близько $7,35 трлн.
Про це йдеться у релізі дослідницької компанії Gartner.

Що кажуть аналітики

У 2026 році зростання оцінюється в 14,5%, до $6,39 трлн.
«Ринкові сили стимулюють витрати на інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ), хмарні платформи з підтримкою ШІ та передові програмні екосистеми, оскільки це найбільш привабливі глобальні сегменти», — вважає провідний аналітик Gartner Джон-Девід Лавлок.
За його словами, зростання цифрової економіки дедалі більше визначається не лише впровадженням ПЗ, а й здатністю фінансувати, створювати та монетизувати інфраструктуру ШІ у безпрецедентних масштабах.
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Найбільш значні темпи зростання наступного року — як і цього — продемонструють витрати на ЦОД: на 55,5% після зростання на 73,8% у 2026 році. Тим часом сфера ПЗ вийде на перше місце за загальними витратами, випередивши сектор ІТ-послуг, вважають аналітики Gartner.
Раніше ми повідомляли, що за 8 місяців 2026 року Україна отримала 4,46 млрд доларів від експорту ІТ-послуг. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, обсяги ІТ-експорту повернулися до рівня 2023 року, однак залишаються на 9% нижчими за показник 2022-го.
За матеріалами:
open4business
IT
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