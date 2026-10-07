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Кожен восьмий долар експорту України припадає на ІТ-послуги

Казна та Політика
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41% усього експорту послуг цьогоріч припадає саме на ІТ
41% усього експорту послуг цьогоріч припадає саме на ІТ
За 8 місяців 2026 року Україна отримала 4,46 млрд доларів від експорту ІТ-послуг. Це на 4% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таким чином, обсяги ІТ-експорту повернулися до рівня 2023 року, однак залишаються на 9% нижчими за показник 2022-го.
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на дані Національного банку України.

Частка ІТ в експорті послуг

41% усього експорту послуг цьогоріч припадає саме на ІТ. Загалом Україна отримала 10,9 млрд доларів від експорту послуг за 8 місяців. Це на 6% більше, ніж торік.
Водночас до показників 2022 року ІТ-експорт поки не повернувся. За 8 місяців того року обсяг експорту ІТ-послуг був на 9% більшим, ніж цьогоріч.
Динаміка ІТ-експорту
Динаміка ІТ-експорту, opendatabot.ua

ІТ у загальному експорті України

У загальному експорті товарів та послуг частка ІТ наразі становить 12%. Тобто приблизно кожен восьмий долар, який Україна отримує від експорту, припадає на ІТ-послуги.
Експорт України
Експорт України, opendatabot.ua
Загалом 35,8 млрд доларів приніс Україні експорт товарів та послуг за 8 місяців 2026 року. За рік ця сума майже не змінилась. 70% експорту досі забезпечують товари — 24,9 млрд доларів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що за останній рік фінансове становище українських айтівців дещо погіршилося: частка фахівців, які витрачають менше, ніж заробляють, зменшилася на 5 в.п. Зараз позитивний фінансовий баланс мають 55% опитаних, тоді як 33% витрачають стільки ж, скільки заробляють, а 12% живуть у мінус.
Серед тих, чий бюджет перебуває в плюсі, лідирують фахівці напрямів DS / AI / ML / Data Engineering (72%), Leadership (65%), Software Engineering (64%), DevOps & SRE (63%) та Product Management (60%).
Найважча ситуація із фінансами в офіс-менеджерів (38% витрачають більше, ніж заробляють), геймдизайнерів (24%), графічних та вебдизайнерів (20%), HR та рекрутерів (17%), а також фахівців із продажів (17%).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ITЕкспорт
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