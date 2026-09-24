Зарплати, звільнення та вигорання: як змінився ринок IT у 2026 році

За останній рік фінансове становище українських айтівців дещо погіршилося: частка фахівців, які витрачають менше, ніж заробляють, зменшилася на 5 в.п. Зараз позитивний фінансовий баланс мають 55% опитаних, тоді як 33% витрачають стільки ж, скільки заробляють, а 12% живуть у мінус.
Серед тих, чий бюджет перебуває в плюсі, лідирують фахівці напрямів DS / AI / ML / Data Engineering (72%), Leadership (65%), Software Engineering (64%), DevOps & SRE (63%) та Product Management (60%).
Найважча ситуація із фінансами в офіс-менеджерів (38% витрачають більше, ніж заробляють), геймдизайнерів (24%), графічних та вебдизайнерів (20%), HR та рекрутерів (17%), а також фахівців із продажів (17%).
Утримання близьких та перегляд зарплат
Паралельно зростає соціальне навантаження на фахівців: 68% айтівців, окрім себе, фінансово утримують близьких людей.
Наявність утриманців прямо корелює з рівнем доходів та готовністю брати відповідальність, кажуть дослідники:
медіана зарплати тих, хто утримує лише себе, становить $2000;
зарплата зростає залежно від кількості залежних осіб: 1 особа — $2800, 2 особи — $3200, 3 особи — $3800, 4 особи — $4500, 5 і більше осіб — $5000.
Перегляд зарплат також відбувається неоднорідно. За останні пів року дохід підвищили 37% фахівців (найчастіше у Finance — 53%, DefTech — 50% та Legal — 49%).
Поза оплатним робочим часом 22% айтівців залучені до неоплачуваної діяльності, де лідирують власні пет-проєкти (14%) та волонтерство (5%)
Штучний інтелект: від оптимізму до побоювань
Більшість айтівців (59%) переконані, що AI лише частково автоматизує їхню роботу, але роль залишиться важливою. Найбільшу впевненість у власій незамінності демонструють:
Finance & Accounting — 80% вважають, що їхня роль залишиться важливою;
HR, Recruiting, L&D — 73%;
Project Manager — 68%;
Marketing — 67%.
Проте є напрями, де очікують суттєвого зростання попиту на свою спеціалізацію завдяки штучному інтелекту (загалом по ринку таких лише 7%): це фахівці з DS / AI / ML / Data Engineering (32%), DefTech (27%) та Security (26%).
Натомість скорочення попиту побоюються 10% айтівців загалом. Найбільший рівень тривожності спостерігається серед художників та аніматорів (16%), розробників (15%) та UI/UX дизайнерів (13%).
Структура українського ІТ продовжує зміщуватися в бік збільшення нетехнічних спеціальностей. За рік частка розробників стрімко впала — з 44% до 37% (а порівняно з 2022 роком, коли вона становила 51%, падіння ще відчутніше). Також просіла частка тестувальників — до 16%.
Топ-10 наймасовіших категорій у 2026 році:
SE & Architecture — 37%
QA — 16%
Analytics — 6%
HR, Recruiting, L&D — 5%
Project Management — 5%
DevOps & SRE — 4%
DS / AI / ML / Data Engineering — 3%
Marketing — 3%
Product Management — 3%
UI/UX / Product Design — 2%
Поріг входження в індустрію залишається високим: кількість новачків зменшилася удвічі порівняно з 2022 роком. Зараз 57% фахівців мають понад 5 років досвіду. Частка джуніорів та інтернів становить лише 11%, а мідлів — 30%.
Складні умови на ринку позначаються на психологічному стані та стабільності зайнятості.
Звільнення та пошук
Протягом останнього року під звільнення потрапили 17% айтівців. Наразі 54% фахівців в Україні перебувають у активному або пасивному пошуку роботи, а 39% очікують подальшого погіршення ситуації в індустрії.
Вигорання
38% фахівців відчувають вигорання (14% — дуже сильно, 24% — помірно). Ще 39% відчувають періодичну втому, і лише 21% почуваються добре (найвищий показник комфорту в DefTech — 44%).
Головним чинником вигорання є понаднормова робота. Серед тих, хто сильно вигорає, 27% працюють понад 45 годин на тиждень. Найбільше від сильно емоційного виснаження страждають представники Office Management (29%), Game Design (29%) та C-Level (23%).