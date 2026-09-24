Корисні сервіси в Дії для пенсіонерів

Послуги для пенсіонерів, які зручно оформити в Дії

Цифровізація дає змогу вирішувати питання з державою без відвідування установ. На порталі «Дія» є цифрові сервіси, які дозволяють закрити найчастіші потреби пенсіонерів та заощадити їхній час.

Про це повідомили в пресслужбі застосунку.

Послуги на порталі

Довідка про доходи пенсіонера: знадобиться для оформлення пільг у місцевій громаді, виплати грошової допомоги від міжнародних організацій, відкриття рахунків у банках або оформлення субсидії. Документ формується за 2 хвилини в PDF-форматі й має таку ж юридичну силу, як і паперовий з печаткою.

знадобиться для оформлення пільг у місцевій громаді, виплати грошової допомоги від міжнародних організацій, відкриття рахунків у банках або оформлення субсидії. Документ формується за 2 хвилини в PDF-форматі й має таку ж юридичну силу, як і паперовий з печаткою. Витяг з реєстру застрахованих осіб: потрібен для перевірки нарахованої зарплати, уточнення даних у Пенсійному фонді перед виходом на пенсію або розв’язання трудових спорів. Сервіс дає змогу перевірити, чи сумлінно роботодавець сплачував страхові внески, щоб не втратити страховий стаж.

потрібен для перевірки нарахованої зарплати, уточнення даних у Пенсійному фонді перед виходом на пенсію або розв’язання трудових спорів. Сервіс дає змогу перевірити, чи сумлінно роботодавець сплачував страхові внески, щоб не втратити страховий стаж. Довідки ОК-5 та ОК-7: необхідні під час нарахування чи перерахунку пенсії, оформлення виплат за лікарняними та підтвердження страхового стажу. Довідка ОК-5 відображає весь стаж із 2000 року, а ОК-7 — сплачені внески за останні роки. Замовляються за кілька кліків без очікування тижневих відповідей від Пенсійного фонду. Також ці довідки можна оформити і в застосунку.

Послуги в застосунку

Зміна мобільного оператора зі збереженням номера: дозволяє перевести батьків на вигідніший або спеціальний пільговий тариф без втрати їхнього звичного номера телефону. Наразі через Дію можна перенести номер до оператора lifecell.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що станом на 1 липня пенсійні виплати в Україні отримували 9,98 млн громадян. Від початку року кількість пенсіонерів зменшилася на 190,5 тисяч осіб. Розмір середньої пенсії становить 7 273 грн, водночас кожен четвертий пенсіонер живе на виплату близько 3,5 тис. грн.

Також ми розповідали , що понад 104 тисячі сімей із дітьми, які живуть поблизу лінії зіткнення, отримають одноразову виплату на підготовку до зими. Розмір допомоги становитиме 19 400 грн на одне домогосподарство, а подавати окрему заяву для її отримання не потрібно.

Виплата також передбачена для домогосподарств, у складі яких є люди, що належать до визначених вразливих категорій. Зокрема, йдеться про:

людей, які отримують пенсію або соціальну допомогу по інвалідності;

одиноких пенсіонерів;

ВПО, які отримують виплату на проживання;

отримувачів житлових субсидій;

багатодітні та прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та родини патронатних вихователів;

одиноких матерів, які отримують допомогу на дітей;

сім’ї з дітьми з інвалідністю.