Корисні сервіси в Дії для пенсіонерів
Послуги на порталі
- Довідка про доходи пенсіонера: знадобиться для оформлення пільг у місцевій громаді, виплати грошової допомоги від міжнародних організацій, відкриття рахунків у банках або оформлення субсидії. Документ формується за 2 хвилини в PDF-форматі й має таку ж юридичну силу, як і паперовий з печаткою.
- Витяг з реєстру застрахованих осіб: потрібен для перевірки нарахованої зарплати, уточнення даних у Пенсійному фонді перед виходом на пенсію або розв’язання трудових спорів. Сервіс дає змогу перевірити, чи сумлінно роботодавець сплачував страхові внески, щоб не втратити страховий стаж.
- Довідки ОК-5 та ОК-7: необхідні під час нарахування чи перерахунку пенсії, оформлення виплат за лікарняними та підтвердження страхового стажу. Довідка ОК-5 відображає весь стаж із 2000 року, а ОК-7 — сплачені внески за останні роки. Замовляються за кілька кліків без очікування тижневих відповідей від Пенсійного фонду. Також ці довідки можна оформити і в застосунку.
Послуги в застосунку
- Зміна мобільного оператора зі збереженням номера: дозволяє перевести батьків на вигідніший або спеціальний пільговий тариф без втрати їхнього звичного номера телефону. Наразі через Дію можна перенести номер до оператора lifecell.
- людей, які отримують пенсію або соціальну допомогу по інвалідності;
- одиноких пенсіонерів;
- ВПО, які отримують виплату на проживання;
- отримувачів житлових субсидій;
- багатодітні та прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та родини патронатних вихователів;
- одиноких матерів, які отримують допомогу на дітей;
- сім’ї з дітьми з інвалідністю.
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