10 вакансій із гібридним форматом і зарплатою від 25 000 грн Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси Робота з дому

Гібридний формат роботи для 77% кандидатів є значною або помірною перевагою під час працевлаштування. Тож ділимося добіркою вакансій із гібридним графіком від work.ua.

SMM-менеджер у МУР

25 000−40 000 грн

МУР шукають SMM-менеджера . Це надзвичайно цікаво, адже контент творчого обʼєднання — це закулісся вистави, живі емоції з репетицій, історія персонажів і драйв туру. Тож потрібна людина з досвідом у SMM від року, розумінням коротких відеоформатів, відчуттям тексту та інтересом до української історії й культури.

Тут доведеться опікуватися Instagram, TikTok і YouTube, координувати дизайнерів і монтажерів, аналізувати результати й бути безпосередньо присутнім на репетиціях, зйомках і подіях.

Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови. 👛

Зараз на Work.ua відкрито ще більше вакансій від МУР для фахівців, які хочуть долучитися до створення культурних проєктів. Серед них: режисер монтажу, графічний дизайнер, сценічний декоратор, костюмер, бутафор. Більше вакансій тут.

Менеджер по роботі з клієнтами у Fialan

30 000−60 000 грн

Якщо вам більше подобається не знаходити нових клієнтів, а повертати тих, хто віддалився, придивіться до цієї вакансії. У Fialan шукають Retention Manager , який буде зменшувати відтік клієнтів, поновлювати співпрацю та утримувати тих, хто знаходиться в зоні ризику.

«Нам потрібна людина, яка поєднує сильний сервісний підхід із комерційним мисленням», — зазначає роботодавець. І додає, що досвід у Customer Service, Account Management, Customer Success, Retention або продажах буде перевагою.

Редактор / редакторка YouTube у Суспільне Новини

31 000 грн

Якщо ви вмієте перетворювати новини на відеоконтент, то ця пропозиція для вас . Редактор створюватиме сценарії для YouTube і Shorts, редагуватиме інтервʼю та репортажі, готуватиме заголовки, описи й ТЗ для обкладинок.

Потрібні щонайменше рік досвіду та знання журналістських стандартів. А працювати можна повністю дистанційно або з офісу в центрі Києва.

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Бухгалтер у Green Country

35 000 грн

«Любиш, коли в цифрах і документах порядок? Приєднуйся до команди, де твій досвід і уважність будуть по-справжньому цінувати», — йдеться у вакансії Green Country English School.

Тут шукають спеціаліста, який здатен самостійно вести ФОП/ТОВ на єдиному податку та ТОВ на загальній системі оподаткування з ПДВ, розуміє облік, зарплату, кадри, банки, документообіг, бачить ризики й пропонує рішення.

На випробувальному терміні ставка — 30 000 грн, після нього — 35 000. А ще є безкоштовне навчання англійської для працівника й дітей та щорічна закордонна поїздка.

Рекрутер масового підбору в Koroli

35 000−55 000 грн

Професійна клінінгова компанія потребує рекрутера , який допоможе системно формувати команду клінерів та інших лінійних спеціалістів. Обовʼязки: проводити первинні співбесіди, супроводжувати людей до виходу на роботу й формувати кадровий резерв.

Досвід у рекрутингу від 1 року буде перевагою, особливо в масовому підборі у різних сферах: HoReCa, ритейлі, логістиці, виробництві. Компанія обіцяє фіксовану ставку, бонуси за результат і мінімум бюрократії.

Контент-маркетолог у Mayer-Pro

40 000−60 000 грн

На цій позиції контент безпосередньо повʼязаний із продажами: потрібно створювати матеріали для фермерів, дилерів і корпоративних клієнтів в Україні та ЄС, працювати з експертами компанії, організовувати зйомки й координувати дизайнерів, SMM-спеціалістів і підрядників.

Важливо бути готовим працювати не лише в офісі, а й на складі чи в полі. Гібридний формат можливий після адаптації.

Creative marketing designer у bodotravel

50 000−55 000 грн

У bodotravel шукають creative marketing designer , який обожнює подорожі. Він створюватиме performance-креативи для Meta, контент для соцмереж, email-розсилок і матеріалів про подорожі, що «привертають увагу та змушують зупинити скрол».

Потрібні щонайменше 2 роки досвіду, впевнене володіння Figma та AI-інструментами. Серед бонусів — sign-up bonus 30 000 грн, знижки на подорожі та можливість працювати віддалено з іншої країни до двох місяців на рік.

Менеджер із продажу в «Авантмед»

55 000 грн

Компанія продає лазерне обладнання, професійну косметику та створює навчальні курси для лікарів-дерматологів. Команда запрошує на роботу фахівця , який буде багато спілкуватися з клієнтами, проводити презентації й розвивати продажі професійної косметологічної продукції.

Досвід у продажах від року бажаний, але роботодавець готовий розглядати й талановитих новачків. Дохід складається зі ставки, KPI та відсотків, а робочі зустрічі й заходи урізноманітнюють звичайні офісні будні.

Фандрайзер в Українському реєстрі донорів кісткового мозку

60 000 грн

Це та посада, де результат роботи має відчутний сенс. Фандрайзер допомагатиме UBMDR залучати кошти, які потрібні для його діяльності: шукатиме корпоративних та індивідуальних донорів, розвиватиме партнерства, подаватиметься на гранти та організовуватиме комунікацію зі спільнотою благодійників.

Від кандидата очікують вищу освіту (у сфері фінансів чи маркетингу — перевага), досвід у фандрайзингу та реальні грантові кейси. Потрібна людина з ініціативністю, творчим підходом і доброзичливістю.

Рієлтор у Profi Realt

60 000−120 000 грн

Ніколи не працювали в нерухомості? Спробуйте. Profi Realt готові навчати фахівців з нуля: тренінги, наставник, готова база обʼєктів і клієнтів, юридичний та маркетинговий супровід. Далі — консультації, переговори й покази квартир.