Оподаткування подарунків в Україні: як може змінитися ліміт у 2027 році Сьогодні 20:03 — Особисті фінанси Дорогий подарунок від близького родича можна отримати без сплати податків

В Україні з 1 січня 2027 року планують підвищити мінімальну зарплату. Зміна цього показника вплине, зокрема, на розрахунок окремих виплат, податків, штрафних санкцій та інших платежів. Перерахують і ліміт вартості подарунків, у межах якого їх отримувач не сплачує податки.

Про це повідомляє Новини. Live з посиланням на Податковий кодекс України.

Як зміниться ліміт вартості подарунків

Українці мають декларувати подарунки та сплачувати з них податки у разі перевищення встановленого ліміту вартості.

Згідно зі статтею 165 Податкового кодексу України, фінансове зобов’язання не поширюється на предмети та товари в частині, що не перевищує 25% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. Станом на 2026-й йдеться про суму 2 161,75 грн, оскільки мінімальна зарплата дорівнює 8 647 грн.

Однак у законопроєкті № 16000 « Про Державний бюджет України на 2027 рік » прописали підвищення соціальних стандартів — МЗП хочуть встановити на рівні 9 546 грн. Тоді ліміт вартості неоподатковуваних подарунків також збільшиться — до 2 386,50 грн.

Важливе уточнення: це правило не застосовується до грошових надходжень, всі виплати потрібно декларувати на загальних підставах незалежно від суми, отриманої в подарунок.

Які податки сплачують українці

Розмір податків залежить від того, хто є дарувальником. Передбачено три варіанти:

0% — від близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка, дружини, братів, сестер тощо);

5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору — від далеких родичів або сторонніх осіб;

18% ПДФО та 5% ВЗ — від нерезидентів України.

Таким чином, дорогий подарунок від близького родича можна отримати без сплати податків. Водночас зберігається вимога декларувати товар, якщо його вартість перевищує встановлений неоподатковуваний ліміт. У 2026 році він становить 2161,75 грн.

Коли потрібно задекларувати подарунок

Терміни виконання цієї законодавчої вимоги стандартні. Декларацію до контролюючого органу потрібно подати до 1 травня за попередній рік, а сплатити кошти до державного бюджету — до 1 серпня.