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Оподаткування подарунків в Україні: як може змінитися ліміт у 2027 році

Особисті фінанси
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Дорогий подарунок від близького родича можна отримати без сплати податків
Дорогий подарунок від близького родича можна отримати без сплати податків
В Україні з 1 січня 2027 року планують підвищити мінімальну зарплату. Зміна цього показника вплине, зокрема, на розрахунок окремих виплат, податків, штрафних санкцій та інших платежів. Перерахують і ліміт вартості подарунків, у межах якого їх отримувач не сплачує податки.
Про це повідомляє Новини. Live з посиланням на Податковий кодекс України.

Як зміниться ліміт вартості подарунків

Українці мають декларувати подарунки та сплачувати з них податки у разі перевищення встановленого ліміту вартості.
Згідно зі статтею 165 Податкового кодексу України, фінансове зобов’язання не поширюється на предмети та товари в частині, що не перевищує 25% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року. Станом на 2026-й йдеться про суму 2 161,75 грн, оскільки мінімальна зарплата дорівнює 8 647 грн.
Однак у законопроєкті № 16000 «Про Державний бюджет України на 2027 рік» прописали підвищення соціальних стандартів — МЗП хочуть встановити на рівні 9 546 грн. Тоді ліміт вартості неоподатковуваних подарунків також збільшиться — до 2 386,50 грн.
Важливе уточнення: це правило не застосовується до грошових надходжень, всі виплати потрібно декларувати на загальних підставах незалежно від суми, отриманої в подарунок.

Які податки сплачують українці

Розмір податків залежить від того, хто є дарувальником. Передбачено три варіанти:
  • 0% — від близьких родичів (батьків, дітей, чоловіка, дружини, братів, сестер тощо);
  • 5% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору — від далеких родичів або сторонніх осіб;
  • 18% ПДФО та 5% ВЗ — від нерезидентів України.
Таким чином, дорогий подарунок від близького родича можна отримати без сплати податків. Водночас зберігається вимога декларувати товар, якщо його вартість перевищує встановлений неоподатковуваний ліміт. У 2026 році він становить 2161,75 грн.

Коли потрібно задекларувати подарунок

Терміни виконання цієї законодавчої вимоги стандартні. Декларацію до контролюючого органу потрібно подати до 1 травня за попередній рік, а сплатити кошти до державного бюджету — до 1 серпня.
Як пише видання, на практиці цих правил дотримуються не всі, а Державна податкова служба не відстежує кожен випадок їх порушення.
За матеріалами:
Novyny.live
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