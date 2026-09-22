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Послугу онлайн-шлюбу в «Дії» розширили: хто ще зможе скористатися

Особисті фінанси
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У заздалегідь обрані дату й час партнери проводять церемонію у відеоформаті, кажуть «так» і скріплюють свою згоду «Дія.Підписом».
У заздалегідь обрані дату й час партнери проводять церемонію у відеоформаті, кажуть «так» і скріплюють свою згоду «Дія.Підписом».
Через застосунок «Дія» розширили можливість укладати шлюб онлайн. Тепер скористатися послугою можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину та вирішили створити нову сім’ю.
Про це повідомили в пресслужбі застосунку.

Як подати заяву

Щоб скористатися послугою, потрібно:
  • перейти в розділ «Сервіси» — «Сім'я» — «Укласти шлюб»;
  • надіслати партнеру посилання, щоб він або вона долучилися до заяви;
  • обрати дату та час онлайн-церемонії;
  • заповнити заяву разом із партнером;
  • підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису»;
  • оплатити послугу.
Після цього заява надходить на розгляд до Цифрового офісу ДРАЦС. У заздалегідь обрані дату й час партнери проводять церемонію у відеоформаті, кажуть «так» і скріплюють свою згоду «Дія.Підписом».
Після цього шлюб вважається зареєстрованим.
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Як працює послуга

Для подання заяви не потрібно збирати паперові довідки та особисто відвідувати відділ ДРАЦС. «Дія» автоматично підтягує необхідні дані та звіряє їх із державними реєстрами.
Єдина умова для людей, які втратили попереднього партнера, — інформація про смерть чоловіка або дружини має бути внесена до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Якщо відповідні дані є в реєстрі, у застосунку автоматично відкривається можливість подати заяву на новий шлюб.
Запис про реєстрацію шлюбу має відобразитися в застосунку протягом дня. Паперове свідоцтво можна замовити з доставкою додому, для цього в застосунку потрібно обрати доставку «Укрпоштою».
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні дедалі більше пар обирають одруження онлайн. Якщо торік цифровим шлюбом скористалися 18% молодят, то за перше півріччя 2026 року їхня частка зросла до 40%. Тому уряд підтримав розширення функціоналу сервісу «Шлюб онлайн», зокрема з урахуванням потреб людей з інвалідністю та українців, які перебувають за кордоном.
Також ми писали, що подружжя без спільних неповнолітніх дітей тепер може подати заяву про розірвання шлюбу онлайн через застосунок «Дія». Послуга дає змогу пройти процедуру без особистого відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
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