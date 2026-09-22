Послугу онлайн-шлюбу в «Дії» розширили: хто ще зможе скористатися

Для подання заяви не потрібно збирати паперові довідки та особисто відвідувати відділ ДРАЦС. «Дія» автоматично підтягує необхідні дані та звіряє їх із державними реєстрами.
Єдина умова для людей, які втратили попереднього партнера, — інформація про смерть чоловіка або дружини має бути внесена до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Якщо відповідні дані є в реєстрі, у застосунку автоматично відкривається можливість подати заяву на новий шлюб.
Запис про реєстрацію шлюбу має відобразитися в застосунку протягом дня. Паперове свідоцтво можна замовити з доставкою додому, для цього в застосунку потрібно обрати доставку «Укрпоштою».
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні дедалі більше пар обирають одруження онлайн. Якщо торік цифровим шлюбом скористалися 18% молодят, то за перше півріччя 2026 року їхня частка зросла до 40%. Тому уряд підтримав розширення функціоналу сервісу «Шлюб онлайн», зокрема з урахуванням потреб людей з інвалідністю та українців, які перебувають за кордоном.
Також ми писали, що подружжя без спільних неповнолітніх дітей тепер може подати заяву про розірвання шлюбу онлайн через застосунок «Дія». Послуга дає змогу пройти процедуру без особистого відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану.