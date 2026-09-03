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У «Дії» тепер можна офіційно оформити розлучення — інструкція

Особисті фінанси
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Подати заяву без згоди обох сторін неможливо
Подати заяву без згоди обох сторін неможливо
Подружжя без спільних неповнолітніх дітей тепер може подати заяву про розірвання шлюбу онлайн через застосунок «Дія». Послуга дає змогу пройти процедуру без особистого відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Дія» автоматично перевіряє інформацію в реєстрах, після чого заява надходить до відділу ДРАЦС.

Як подати заяву

Один із подружжя, який бажає розірвати шлюб, формує заяву в застосунку «Дія». Після цього другий із подружжя має її підтвердити. Подати заяву без згоди обох сторін неможливо.
Спільна заява надходить до відділу ДРАЦС, а «Дія» автоматично перевіряє дані в реєстрах. Якщо подружжя не має спільних неповнолітніх дітей, шлюб розривають через місяць після подання заяви.
Протягом цього місяця заяву можна відкликати, але не пізніше ніж за чотири години до відеоконференції.
Якщо в подружжя є неповнолітні діти, розірвати шлюб через «Дію» не можна. У такому разі подружжя має звернутися до суду.
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Можливість особисто звернутися до відділу ДРАЦС для розірвання шлюбу також зберігається.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що Укрпошта долучилася до оновленого державного сервісу «Шлюб онлайн 2.0». У межах проєкту поштовий оператор забезпечуватиме міжнародну доставку свідоцтв про шлюб для українців, які перебувають за кордоном. Географію послуги розширять у три етапи до 48 країн Європи та світу. Інформацію про перелік напрямків, строки й вартість доставки оприлюднюватимуть у міру запуску кожного.
Також ми писали, що в Україні дедалі більше пар обирають одруження онлайн. Якщо торік цифровим шлюбом скористалися 18% молодят, то за перше півріччя 2026 року їхня частка зросла до 40%. Тому уряд підтримав розширення функціоналу сервісу «Шлюб онлайн», зокрема з урахуванням потреб людей з інвалідністю та українців, які перебувають за кордоном. До кінця 2026 року сервіс планують доповнити кількома новими функціями. Зокрема, вдови та вдівці зможуть укладати новий шлюб повністю дистанційно. Ще одне оновлення стосуватиметься українців за кордоном. Молодята зможуть замовляти міжнародну доставку свідоцтва про шлюб до однієї з 48 країн світу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
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