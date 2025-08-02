Як отримати архівну довідку про народження, шлюб та інше — Finance.ua

Як отримати архівну довідку про народження, шлюб та інше Сьогодні 20:12 — Особисті фінанси

Як отримати архівну довідку про народження, шлюб та інше

Як повідомляє Мінюст, передача книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг на постійне зберігання до державного архіву здійснюється щороку — після завершення 75-річного строку їх зберігання у відділах державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).

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Отже, якщо з дати складання актового запису минуло менше 75 років, за отриманням довідки слід звертатися до відділу ДРАЦС за місцем проживання.

Після завершення 75 років з дня складання запису документи передаються до державного архіву відповідної області або міста Києва, і саме туди потрібно звертатися для отримання архівної довідки.

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Подати запит можна особисто, надіслати поштою або, за наявності технічної можливості, в електронній формі. У запиті важливо чітко вказати:

прізвище, ім’я, по батькові;

дату й місце події;

тип документа (свідоцтво про народження, шлюб, смерть тощо);

контактну інформацію (електронна пошта, телефон).

Термін розгляду — до 30 календарних днів, у виняткових випадках — до 45 днів (за рішенням керівника архіву).

У випадку знаходження архіву на тимчасово окупованій території і неможливості виконання інформаційних запитів громадян, Укрдержархів може визначити іншу державну архівну установу тимчасовим зберігачем фонду користування або страхового фонду, якому делегується право видавати інформаційні документи.

Довідка Finance.ua:

Щоб повноцінно користуватися державними електронними послугами та убезпечити свої майнові права, громадянам, які набули право власності до 2013 року, необхідно зареєструвати його в Державному реєстрі прав. Про це Міністерство юстиції розповідає детально.

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