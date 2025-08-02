Як отримати архівну довідку про народження, шлюб та інше — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як отримати архівну довідку про народження, шлюб та інше

Особисті фінанси
29
Як отримати архівну довідку про народження, шлюб та інше
Як отримати архівну довідку про народження, шлюб та інше
Як повідомляє Мінюст, передача книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг на постійне зберігання до державного архіву здійснюється щороку — після завершення 75-річного строку їх зберігання у відділах державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).
Читайте також
Отже, якщо з дати складання актового запису минуло менше 75 років, за отриманням довідки слід звертатися до відділу ДРАЦС за місцем проживання.
  • Після завершення 75 років з дня складання запису документи передаються до державного архіву відповідної області або міста Києва, і саме туди потрібно звертатися для отримання архівної довідки.
Читайте також
Подати запит можна особисто, надіслати поштою або, за наявності технічної можливості, в електронній формі. У запиті важливо чітко вказати:
  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дату й місце події;
  • тип документа (свідоцтво про народження, шлюб, смерть тощо);
  • контактну інформацію (електронна пошта, телефон).
Термін розгляду — до 30 календарних днів, у виняткових випадках — до 45 днів (за рішенням керівника архіву).
У випадку знаходження архіву на тимчасово окупованій території і неможливості виконання інформаційних запитів громадян, Укрдержархів може визначити іншу державну архівну установу тимчасовим зберігачем фонду користування або страхового фонду, якому делегується право видавати інформаційні документи.
Місце для вашої реклами

Довідка Finance.ua:

  • Щоб повноцінно користуватися державними електронними послугами та убезпечити свої майнові права, громадянам, які набули право власності до 2013 року, необхідно зареєструвати його в Державному реєстрі прав. Про це Міністерство юстиції розповідає детально.
  • Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що започатковує створення та запуск Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
Примножте свої кошти з депозитом. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Вибрати депозит

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems