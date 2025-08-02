Як отримати архівну довідку про народження, шлюб та інше — Finance.ua

Як отримати архівну довідку про народження, шлюб та інше
Як повідомляє Мінюст, передача книг державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книг на постійне зберігання до державного архіву здійснюється щороку — після завершення 75-річного строку їх зберігання у відділах державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС).
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Отже, якщо з дати складання актового запису минуло менше 75 років, за отриманням довідки слід звертатися до відділу ДРАЦС за місцем проживання.
- Після завершення 75 років з дня складання запису документи передаються до державного архіву відповідної області або міста Києва, і саме туди потрібно звертатися для отримання архівної довідки.
Подати запит можна особисто, надіслати поштою або, за наявності технічної можливості, в електронній формі. У запиті важливо чітко вказати:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- дату й місце події;
- тип документа (свідоцтво про народження, шлюб, смерть тощо);
- контактну інформацію (електронна пошта, телефон).
Термін розгляду — до 30 календарних днів, у виняткових випадках — до 45 днів (за рішенням керівника архіву).
У випадку знаходження архіву на тимчасово окупованій території і неможливості виконання інформаційних запитів громадян, Укрдержархів може визначити іншу державну архівну установу тимчасовим зберігачем фонду користування або страхового фонду, якому делегується право видавати інформаційні документи.
Довідка Finance.ua:
- Щоб повноцінно користуватися державними електронними послугами та убезпечити свої майнові права, громадянам, які набули право власності до 2013 року, необхідно зареєструвати його в Державному реєстрі прав. Про це Міністерство юстиції розповідає детально.
- Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що започатковує створення та запуск Інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.
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