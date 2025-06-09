Які грошові права можна успадкувати — пояснення Мінюсту Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Які грошові права можна успадкувати — пояснення Мінюсту

У Міністерстві юстиції нагадали, що згідно зі статтею 1216 Цивільного кодексу України спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

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Що входить до складу спадшини

Усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Що не входить до складу спадщини

Усі права та обов’язки, які нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, зокрема:

особисті немайнові права;

право на участь у товариствах та право членства в об’єднаннях громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими документами;

право на відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

права на аліменти, пенсію, допомогу або інші виплати, встановлені законом;

права та обов’язки особи як кредитора або боржника, передбачені статтею 608 цього Кодексу (стаття 1218 ЦК).

Питання спадкування прав на виплати, що належали померлому, але не були виплачені, прав на вклад у банку, відшкодування збитків, моральної шкоди тощо чітко врегульоване положеннями ЦК.

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Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві.

Суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомог у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини (стаття 1227 ЦК).

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Відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі)

Вкладник має право розпорядитися правом на вклад у банку (фінансовій установі) на випадок своєї смерті, склавши заповіт або зробивши відповідне розпорядження банку (фінансовій установі).

Право на вклад входить до складу спадщини незалежно від способу розпорядження ним.

Заповіт, складений після того, як було зроблене розпорядження банку (фінансовій установі), повністю або частково скасовує його, якщо у заповіті змінено особу, до якої має перейти право на вклад, або якщо заповіт стосується усього майна спадкодавця (стаття 1228 ЦК).

Спадкування права на одержання страхових виплат (відшкодування)

Страхові виплати (відшкодування) спадкуються на загальних підставах.

Якщо страхувальник у договорі страхування призначив особу, до якої має перейти право на одержання страхової виплати у разі його смерті, це право не входить до складу спадщини (стаття 1229 ЦК).

Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди, сплату неустойки, отримання компенсації

Відповідно до статті 1230 ЦК до спадкоємця переходить право на:

відшкодування збитків, завданих спадкодавцеві у договірних зобов’язаннях, або право на відшкодування збитків, що належало спадкодавцеві відповідно до закону;

стягнення неустойки (штрафу, пені) у зв’язку з невиконанням боржником спадкодавця своїх договірних обов’язків, яка була присуджена судом спадкодавцеві за його життя;

відшкодування моральної шкоди, яке було присуджено судом спадкодавцеві за його життя;

отримання компенсації, яку відповідно до закону міг би отримати спадкодавець за його життя.

У Мін’юсті звертають увагу, що на майно, яке переходить у порядку спадкування до спадкоємців або держави, нотаріусом видається свідоцтво про право на спадщину (стаття 66 Закону України «Про нотаріат»).

Свідоцтво видається спадкоємцям після завершення 6 місяців з часу відкриття спадщини.

До закінчення строку на прийняття спадщини нотаріус може видати спадкоємцеві дозвіл на одержання частини вкладу спадкодавця у банку (фінансовій установі), якщо це викликано обставинами, які мають істотне значення (стаття 1298 ЦК).

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